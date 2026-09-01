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На самой высокой в мире плотине заработали три гидроагрегата

На гидроэлектростанции Шуанцзянкоу на реке Даду в юго-западной китайской провинции Сычуань в Китае, где расположена самая высокая плотина в мире, введены в эксплуатацию все три гидроагрегата первой очереди.

ГЭС Шуанцзянкоу / © CCTV

Новый этап стал еще одним крупным достижением Китая в развитии масштабной гидроэнергетики и строительстве сверхвысоких плотин.

ГЭС Шуанцзянкоу — один из ключевых национальных энергетических проектов Китая. Высота ее плотины достигает 315 метров, что делает ее самой высокой в мире. Установленная мощность станции составляет два миллиона киловатт. На ГЭС предусмотрены четыре гидроагрегата с радиально-осевыми турбинами мощностью по 500 тысяч киловатт каждый, а объем водохранилища достигает 2,9 миллиардов кубометров.

Станция является важнейшим регулирующим объектом в верховьях реки Даду и выполняет сразу несколько функций: защищает территории от наводнений, вырабатывает электроэнергию и участвует в распределении водных ресурсов.

После того как в июне был запущен первый гидроагрегат, специалисты постепенно ввели в эксплуатацию еще два. Это позволило увеличить выработку электроэнергии в период пикового летнего спроса в экономической зоне Чэнду — Чунцин.

К настоящему времени станция уже выработала в общей сложности около 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что помогает укреплять энергоснабжение провинции Сычуань и региона Чэнду — Чунцин в летний период.

После ввода в эксплуатацию всех четырех агрегатов станция, как ожидается, будет ежегодно производить около 7,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Одновременно она позволит увеличить годовую выработку расположенных ниже по течению каскадных ГЭС примерно на 6,6 миллиардов киловатт-часов.

Проект также должен повысить эффективность комплексного использования водных ресурсов бассейна реки Даду.