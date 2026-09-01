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Самые холодные столицы мира

Вспоминая самые холодные столицы, в голову сразу приходят страны Северной Европы. Но, как видно на инфографике, самая холодная столица планеты расположена южнее Москвы.

Самые холодные столицы мира / © Civixplorer

Первое место в рейтинге столиц мира с самой низкой среднегодовой температурой занял Улан-Батор (Монголия) с показателем –0,79 °C. Это единственная столица с минусовой среднегодовой температурой. При этом город расположен примерно на той же широте, что и Париж. Улан-Батор расположен на высоте около 1300 метров. Климат там горный, с чертами резко континентального. Лето в столице Монголии обычно бывает мягким, но прохладным, а зима — долгой и суровой.

На втором месте оказался еще один город, расположенный в Азии, — Астана. Среднегодовая температура в столице Казахстана составляет 3,06 °C. Замыкает тройку столица Исландии Рейкьявик (5 °С).

Москва попала на четвертую строчку со среднегодовой температурой 5,65 °С. Следом оказались Хельсинки. В столице Финляндии этот показатель лишь немного выше, чем в Москве — 5,69 °С.

Помимо Улан-Батора и Астаны в рейтинг попала лишь одна столица, расположенная за пределами Европы — Оттава, столица Канады. Там среднегодовая температура составляет 6,53°С.

При создании инфографики авторы использовали данные Weather Spark. Среднегодовой показатель может немного отличаться от других источников, так как при его подсчете учитывались данные за 2017-2025 годы.