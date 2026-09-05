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От хирургии до терапии: пять роботов, которые изменили современную медицину

Еще несколько десятилетий назад идея робота, работающего непосредственно в операционной, была скорее сюжетом научной фантастики, чем частью реальной медицины. Сегодня ситуация изменилась.

Хирургическая система da Vinci / © Intuitive Surgical

Роботы постепенно становятся привычными участниками медицинской инфраструктуры: они работают в операционных и больничных палатах, помогают пациентам в реабилитационных центрах и перемещаются по коридорам клиник по всему миру.

Одни позволяют хирургам выполнять операции с большей точностью, другие дезинфицируют помещения, доставляют медикаменты и расходные материалы, помогают пациентам восстанавливать подвижность или просто оказывают эмоциональную поддержку людям, испытывающим стресс и тревогу.

Ниже пять роботов, которые уже меняют здравоохранение.

1. Хирургическая система da Vinci

Разработанная компанией Intuitive Surgical, da Vinci стала самой распространенной роботизированной хирургической системой в мире. Она получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще в 2000 году и сегодня применяется в различных областях медицины.

Во время операции хирург управляет роботизированными манипуляторами с миниатюрными инструментами на концах, наблюдая за операционным полем через систему трехмерной визуализации.

Инструменты способны двигаться с большей гибкостью, чем человеческая рука, а сама система фильтрует естественный тремор рук хирурга, который мог бы повлиять на точность деликатных движений.

Систему da Vinci используют в урологии, гинекологии, кардиоторакальной хирургии, колоректальной хирургии и общей хирургии.

Робот Xenex LightStrike / © Wikimedia Commons

2. Xenex LightStrike

Инфекции, которыми пациенты заражаются непосредственно в медицинских учреждениях, остаются серьезной проблемой. Особенно опасны ситуации, когда болезнетворные микроорганизмы сохраняются на поверхностях уже после того, как предыдущий пациент покинул палату.

Робот Xenex LightStrike был создан как дополнительный инструмент борьбы с этой угрозой.

Мобильная установка использует импульсы ультрафиолетового излучения полного спектра, чтобы уничтожать патогенные микроорганизмы внутри больничных помещений. Она способна продезинфицировать целую комнату за несколько минут и при этом не требует применения химических чистящих средств.

LightStrike используется в программах инфекционного контроля крупных медицинских учреждений, в том числе клиники Mayo. Его задача — помочь снизить количество инфекций, приобретаемых пациентами в больницах, и повысить безопасность как больных, так и медицинского персонала.

В отличие от хирургических роботов, LightStrike обычно работает вдали от пациентов. Однако его деятельность может напрямую влиять на безопасность людей, проходящих лечение.

Робот TUG / © Wikimedia Commons

3. TUG

Больница — это огромное и постоянно функционирующее учреждение, где между отделениями непрерывно перемещаются лекарства, еда, постельное белье, расходные материалы и множество других грузов. Такая работа монотонна и физически утомительна. При этом медсестрам и другим сотрудникам приходится тратить на нее время, которое они могли бы посвятить непосредственно пациентам.

Робот TUG берет на себя часть этих задач. Он самостоятельно перемещается по больничным коридорам и доставляет необходимые грузы. Это автономный транспортный робот, способный ориентироваться внутри здания и прокладывать маршрут без необходимости постоянно управлять им вручную. Его вклад может казаться менее впечатляющим, чем помощь робота во время сложной операции, однако TUG решает важную организационную проблему и позволяет персоналу сосредоточиться на медицинской работе.

Cyberdyne HAL / © Getty Images

4. Cyberdyne HAL

Возвращение способности ходить после инсульта или травмы позвоночника может потребовать длительной и интенсивной реабилитации. Пациентам зачастую трудно самостоятельно выполнять необходимые движения во время лечебной физкультуры, что ограничивает объём тренировок.

Cyberdyne Hybrid Assistive Limb (HAL) — роботизированный экзоскелет, созданный для поддержки пациентов во время реабилитации.

Система помогает человеку тренировать ходьбу в рамках структурированной программы восстановления. При этом HAL не просто механически перемещает тело пациента: экзоскелет реагирует на намерение самого человека совершить движение. Таким образом, робот помогает пациенту активнее участвовать в процессе восстановления, поддерживая движения тогда, когда собственных сил для их полноценного выполнения пока недостаточно.

Робот PARO / © Wikimedia Commons

5. PARO

Робот PARO показывает, что медицинская робототехника не обязательно должна заниматься хирургией или перевозкой оборудования, чтобы приносить пользу пациентам.

Созданный как терапевтический компаньон, PARO внешне напоминает детеныша тюленя. Мягкий искусственный мех, плавные движения и отзывчивые звуки призваны создавать успокаивающее ощущение присутствия живого домашнего питомца.

Робот способен взаимодействовать с пациентами, которым бывает трудно вступать в обычный контакт с окружающими. Его движения и звуки меняются в зависимости от действий человека, что дает медицинскому персоналу еще один инструмент для снижения тревожности и эмоционального напряжения и вовлечения пациента во взаимодействие.

PARO не заменяет медицинскую помощь или общение с людьми, а дополняет их. Он предоставляет немедикаментозный способ успокоить пациента, не прибегая сразу к седативным препаратам или физическим ограничениям.

Роботы играют все более заметную роль в медицине. Эти пять машин показывают, насколько широко робототехника уже проникла в здравоохранение. Роботы используются для высокоточной хирургии и дезинфекции, занимаются больничной логистикой, помогают в физической реабилитации и оказывают терапевтическую поддержку.

При этом отрасль продолжает развиваться. В июле 2026 года гуманоидные роботы впервые в истории выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у пациента в режиме реального времени.

Наибольшую ценность медицинские роботы представляют тогда, когда берут на себя монотонную, высокоточную или потенциально опасную работу, позволяя врачам и медсестрам сосредоточиться на том, что машина заменить не может: профессиональной оценке ситуации, эмпатии и человеческом общении.

Поэтому вопрос уже не в том, войдут ли роботы в медицину. Они уже здесь. Теперь гораздо интереснее другое: насколько большую помощь они смогут оказывать в будущем.