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Карта: средняя температура в европейских столицах в августе 2026 года
Во многих регионах Европы в августе температура поднималась выше климатической нормы. На инфографике показана средняя температура в европейских столицах в августе 2026 года.
Лето 2026 года стало для Европы одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Во многих странах зафиксировали новые температурные рекорды. Например, в Словакии столбик термометра в начале августа достиг отметки 42,2 градуса Цельсия, в Венгрии — 41,8 градуса.
Если смотреть на карту, температура во многих регионах кажется не такой уж высокой, но важно учитывать, что это среднее значение, включающее и ночные показатели.
Самую высокую среднюю температуру в этом августе зафиксировали в Риме, столице Италии — 33 градуса Цельсия. Самый высокий показатель (39 градусов Цельсия) там зафиксировали 1 августа. При этом средняя августовская температура (данные за 1992–2021 годы) для этого города — 26 градусов Цельсия.
Также в число самых жарких столиц вошла Подгорица (Черногория). Там средний показатель составил 31 градус Цельсия. Самым жарким днем (39 градусов Цельсия) стало 11 августа.
Средняя температура 30 градусов Цельсия наблюдалась в Афинах. Максимум (39 градусов Цельсия) там зафиксировали 24 августа.
Самый прохладный август среди европейских столиц оказался в Рейкьявике (Исландия). Средняя температура там составила 12 градусов. Самым теплым днем стало 1 августа, когда столбик термометра достиг отметки 17 градусов Цельсия.
В Москве этот август был относительно умеренным. Средняя температура составила 19 градусов Цельсия. В самый жаркий день — 2 августа — температура поднималась до 30 градусов.
Авторы инфографики использовали данные сайта Time and Date. Стоит учитывать, что август еще не закончился, так что средние значения могут немного измениться. Данные на карте актуальны на 24 августа, в тексте — на 27 августа.
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