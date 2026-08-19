Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В сети появился новый ролик с геймплеем GTA 6 от CyberLeek

Хакеры CyberLeek угрожали, что продолжат сливать видео с геймплеем GTA 6. Еще один ролик, на этот раз двухминутный, появился в сети.

© GTA VI, Rockstar Games

В интернет выложили видео, на котором Джейсон ведет автомобиль в агрессивной манере, а потом вступает в конфликт с несколькими NPC. После этого он угоняет грузовик.

В ролик авторы включили кат-сцену, в которой высмеивают Rockstar. Друг Джейсона Кэт Хэмптон говорит: «Они ничего обо мне не знают, чувак… я использую VPN!»

Ролик с геймплеем GTA VI от CyberLeek / © GTA VI, Rockstar Games

Первые видео утекли в сеть 18 августа. Судя по всему, автор слива решил не останавливаться. Пока не известно, кто стоит за ником CyberLeek — один человек или группа хакеров. При этом пользователь с ником CyberLeek в комментариях рассказал, что использует версию игры 2023 года.

CyberLeek также заявил, что слив видео — это реакция на отказ Rockstar Games выпускать игру на дисках. Хакеры раскритиковали предпродажу цифровой версии игры. Rockstar Games тем временем продолжает блокировать просочившиеся видео.