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В сети появился новый ролик с геймплеем GTA 6 от CyberLeek
Хакеры CyberLeek угрожали, что продолжат сливать видео с геймплеем GTA 6. Еще один ролик, на этот раз двухминутный, появился в сети.
В интернет выложили видео, на котором Джейсон ведет автомобиль в агрессивной манере, а потом вступает в конфликт с несколькими NPC. После этого он угоняет грузовик.
В ролик авторы включили кат-сцену, в которой высмеивают Rockstar. Друг Джейсона Кэт Хэмптон говорит: «Они ничего обо мне не знают, чувак… я использую VPN!»
Первые видео утекли в сеть 18 августа. Судя по всему, автор слива решил не останавливаться. Пока не известно, кто стоит за ником CyberLeek — один человек или группа хакеров. При этом пользователь с ником CyberLeek в комментариях рассказал, что использует версию игры 2023 года.
CyberLeek также заявил, что слив видео — это реакция на отказ Rockstar Games выпускать игру на дисках. Хакеры раскритиковали предпродажу цифровой версии игры. Rockstar Games тем временем продолжает блокировать просочившиеся видео.
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