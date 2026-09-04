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Как подорожал кофе в странах Европы за пять лет
Кофе — один из самых популярных напитков в Европе, однако цены на кофейные зерна растут быстрее инфляции. На инфографике показано, на сколько процентов кофе подорожал в странах Евросоюза и некоторых соседних государствах с 2021 по 2026 год.
Природные катаклизмы и проблемы с логистикой приводят к росту цен на кофейные зерна. Следовательно, кофе дорожает и в магазинах. Цены на зерно начали активно расти в 2020 году. Некоторое падение наблюдалось в 2023 году, однако на следующий год рост цен продолжился.
Среди стран, попавших на инфографику, кофе сильнее всего подорожал в Латвии — на 106%. Также в тройку лидеров попали Эстония (104%) и Румыния (97%).
Меньше всего цены на кофе выросли в Швейцарии (11%), Черногории (23%) и Ирландии (27%).
Дорожает кофе и в России. Как рассказала Forbes основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева, цены на зерновой кофе за последние три года выросли примерно на 80%. Хотя период сравнения не сопоставим, это позволяет увидеть общую тенденцию.
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Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
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