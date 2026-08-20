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Рейтинг: страны с крупнейшими золотыми резервами
Золото по-прежнему остается одним из важнейших резервных активов для многих крупнейших экономик мира, однако его доля в государственных резервах сильно различается — от 0% до более чем 80%.
На инфографике выше представлены отдельные страны и экономики, ранжированные по доле золота в резервах их центральных банков в 2025 году. Данные основаны на статистике World Gold Council по состоянию на декабрь 2025 года.
В верхней части рейтинга преобладают западные экономики. У четырех стран около 80% резервов центральных банков приходится на золото. Нидерланды замыкают первую пятерку с показателем 72,9%. Таким образом, несмотря на то что золото уже давно не используется для обеспечения национальных валют в прежнем смысле, для ряда развитых стран оно по-прежнему составляет основу официальных резервных активов.
Китай наглядно показывает, почему объем золотого запаса сам по себе рассказывает лишь часть истории. Доля золота в резервах зависит не только от количества драгоценного металла, но и от общего объема и структуры остальных резервных активов страны.
Китай располагает 2306 тоннами золота — это четвертый по величине показатель в представленном наборе данных. Однако на золото приходится лишь 8,6% его международных резервов (остальную часть составляю иностранная валюта и номинированные в ней активы). У Японии доля сопоставима — 8,7%, хотя страна располагает 846 тоннами золота. Индия занимает более высокую позицию: золото составляет 17,7% ее официальных резервов, а объем запасов достигает 880 тонн. По данным Forbes со ссылкой на Банк России, в начале декабря 2025 года Россия располагала 2326 тоннами золота и занимала пятое место в мире по этому показателю.
Канада занимает последнее место в рейтинге: официальных золотых запасов у страны нет, несмотря на то что она является одним из крупнейших производителей золота в мире.
Последние остававшиеся у Канады золотые резервы были проданы в 2016 году, после чего доля золота в резервах Банка Канады составила 0%.
Решение полностью отказаться от золота формировалось на протяжении нескольких десятилетий. После распада Бреттон-Вудской системы в начале 1970-х годов золото перестало играть прежнюю роль в обеспечении национальных валют.
Канада постепенно переориентировала структуру резервов на государственные облигации других стран и другие финансовые активы. В период с 1970 по 1980 год страна продала более 90% своих золотых запасов, а в начале 1980-х федеральное правительство официально приняло решение продолжить их сокращение.
По данным Министерства финансов Канады, высококачественные долговые ценные бумаги лучше соответствовали задачам управления государственными резервами: они обладали большей ликвидностью, приносили процентный доход и отличались меньшей волатильностью по сравнению с золотом.
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