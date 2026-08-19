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В Казани во дворе университета нашли немецкий танк

Во время строительных работ в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) под землей нашли танк времен Второй мировой войны. В середине XX века там находилась специальная испытательная станция, где в том числе тестировали взрывчатку.

На территории КНИТУ нашли закопанный немецкий танк / © Управление медиакоммуникаций КНИТУ

Как сообщили в пресс-службе КНИТУ, танк «Пантера» (Panzerkampfwagen V) обнаружили во дворе корпуса «Б». Находился он под землей в специальной яме. В котловане сохранились стены из кирпича и ступени, которые вели к башне танка.

Начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных рассказал, что эту «Пантеру» использовали в послевоенные годы в качестве бронеямы. Там испытывали разные взрывчатые вещества. Объект не использовали более 60 лет, а о его местоположении знали лишь приблизительно.

На территории КНИТУ нашли закопанный немецкий танк / © Управление медиакоммуникаций КНИТУ

Казанский краевед Евгений Григорьев пояснил, что еще перед началом войны появилось Казанское танковое училище им. Верховного совета Татарской АССР. Помимо советской бронетехники курсанты изучали танки, которые поступали по ленд-лизу. Также они исследовали трофейную технику немецких войск. Образцы отправляли с поля боя на специальный полигон училища.

Григорьев точно не может сказать, откуда именно появилась эта «Пантера». Он предположил, что танк могли захватить красноармейцы в одном из сражений Курской битвы.

© КНИТУ, Вечерняя Казань

В начале 1950-х годов в КХТИ построили новую испытательную станцию. Танк перестали использовать в качестве полигона для испытаний. Вскоре спуск к нему засыпали, а сверху появился склад для хранения химических реактивов.