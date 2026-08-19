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Новые снимки NASA с высоким разрешением раскрыли детали кратера, оставленного ступенью ракеты SpaceX

Космический аппарат NASA передал самые детальные на сегодняшний день снимки кратера, образовавшегося после падения на поверхность Луны отработавшей ступени ракеты SpaceX.

NASA показало самые детальные снимки кратера на Луне от падения фрагмента ракеты SpaceX / © NASA

Американское космическое агентство опубликовало фотографии района падения, сделанные до и после удара.

© NASA

Напомним, что 5 августа верхняя ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну на скорости примерно 8700 километров в час, проведя в космосе более года. В 2025 году эта ступень вывела на траекторию к Луне два частных посадочных аппарата с научным оборудованием и даже небольшим луноходом — в рамках программы NASA по привлечению коммерческих компаний к освоению Луны.

По новым снимкам, полученным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, диаметр свежего кратера составляет 18 метров, а его глубина — менее трех метров, сообщили ученые.

От кратера отчетливо расходятся темные и светлые полосы, напоминающие крылья бабочки. Темные лучи — это выброшенный на поверхность материал, который прежде находился близко к ней и на протяжении миллиардов лет подвергался воздействию солнечного ветра, космических лучей и ударов микрометеоритов. Светлые полосы указывают на свежие породы и грунт, поднятые с большей глубины.

Снимки были сделаны через неделю после столкновения с высоты 96 километров. В этот момент аппарат двигался по орбите со скоростью примерно полтора километра в секунду. Чтобы камеры смогли зафиксировать место падения, специалистам центра управления пришлось изменить ориентацию космического аппарата и направить их в сторону кратера.

Первым место падения обнаружил южнокорейский космический аппарат Danuri, который и передал первые фотографии образовавшегося кратера.