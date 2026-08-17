  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 августа, 18:47
Рейтинг: +296
Посты: 1040

Американская семья искала на пляже ракушки, а нашла окаменелый зуб мегалодона

В США семья из Пенсильвании гуляла по одному из пляжей в штате Нью-Джерси. Они искали ракушки, но вместо этого обнаружили зуб мегалодона.

Сообщество
# древние животные
# мегалодон
# окаменелости
# Палеонтология
# США
© Cape May Whale Watch and Research Center / FOX Weather
© Cape May Whale Watch and Research Center / FOX Weather

Необычную находку сделал американец Майк Бауэрс, когда вместе с сыном гулял на пляже в Си-Айл-Сити. Собрав ракушку с одного из камней, он обнаружил отверстие. Рука мужчины туда не влезала, и он позвал сына. Мальчик смог вытащить окаменелость. 

Находку они отнесли специалисту, который сотрудничает с Cape May Whale Watch & Research Center. В организации окаменелость назвали уникальной и подтвердили, что это — зуб мегалодона.

Семья Бауэрсов отметила, что зуб мегалодона они планируют сохранить у себя. 

Мегалодон — огромная доисторическая акула, миллионы лет назад обитавшая в Мировом океане. Вымерли мегалодоны около 3,6 миллиона лет назад. Ученые полагают, что некоторые особи мегалодонов достигали примерно 18 метров в длину.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Авг
Бесплатно
Путешествия по экотропам – в России и в мире
Русское географическое общество
Москва
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Мир глазами руконожки
Зануда
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Великий космологический кризис: почему старая модель Вселенной больше не работает
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Что такое геном человека и что такое человек?
Sistema Gallery
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Дамба: комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Удивительная жизнь легендарного Жак-Ива Кусто: его судьба, изобретения и наследие
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Растения-космонавты
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Голоса Севера. Как этнографы изучали и документировали культуры народов Арктики
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 августа, 06:33
Мария Азарова

У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.

Медицина
# висцеральный жир
# гормоны
# здоровье
# кофе
# кофеин
# мужчины
# тестостерон
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 06:33
Мария Азарова

У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.

Медицина
# висцеральный жир
# гормоны
# здоровье
# кофе
# кофеин
# мужчины
# тестостерон
15 августа, 15:28
Марк Чернов

Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации

Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.

Космонавтика
# NASA
# Артемида-1
# космическая радиация
# космические технологии
# космос
# Луна
# марс
# радиационная защита
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сибирские змейки на дипольных магнитах помогут управлять поляризацией протонов в коллайдере NICA

    17 августа, 17:10

  2. Новый алгоритм позволил синхронизировать устройства без GPS и ведущего узла

    17 августа, 15:00

  3. Животные научились расщеплять бактериальный «биопластик» сотни миллионов лет назад

    17 августа, 13:48

  4. Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

    17 августа, 12:59
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Михаил Новиков
9 минут назад
Николай, то, что знаки или оттиски на кирпичах, амформах и т.п. обозначали мастерские или тех, кто финансировал строительство, - далеко не новая идея;

Загадочные знаки на древних воротах в Ливии удалось расшифровать

Ксюша Тетерина
26 минут назад
Социологи бьются над этими факторами, которых очень много, и не все лежат на поверхности. Думаю, высокий техногенный и урбанизированный образ

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Николай Жильцов
35 минут назад
Ох уж эти желтушные заголовки... Правильно было бы не сенсацию на пустом месте разгонять, а написать честно: некая Кардас выдвинула новую версию

Загадочные знаки на древних воротах в Ливии удалось расшифровать

Константин Зорькин
1 час назад
Бежит быстро, но не так, как человек. Мы наклоняемся и, по сути, падаем вперед, подставляя ногу для опоры. Робот выставляет ногу вперед и только потом

Unitree Robotics представила робота, побившего рекорды человека в беге и прыжках в высоту

Тимур Тухватуллин
1 час назад
Офигенные фотографии, жалко только нашу косатку в китайском плену

Кадры, которые меняют взгляд на жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026

Verstarker Prostahl
3 часа назад
Гарик, Это лишь обложки красивые, а на деле Китай грязный и гадкий, где ребенка-уйгура взрослые ханьцы избивают прямо на улице и ходят по ладоням.

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Олег Крокодилыч
4 часа назад
Autotrade222, по три часа в одну сторону? Ну, ты добрый! Я думаю, они в деревне и так немало двигаются, это не в благоустроенной квартире на диване лежать!

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Гарик Гордеев
4 часа назад
Что было бы с СССР, если бы его не развалили и не распродали... Смотришь и диву даешься, как в Китае круто. И очень жаль, что нельзя стать гражданином

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Алексей Русакович
4 часа назад
Хотелось бы детально выяснить какие факторы влияли на эти цифры. Подробно.

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Бек Касенов
5 часов назад
Там вроде выбор в пользу женских липидных запасов, которые важны при формировании мозга у плода и вообще при беременности и они обычно собираются

Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

Иван Колупаев
5 часов назад
Джон, за полгода с лета 1419 - начало восстания, по март 1420 - Судомерж, первая значительная битва, успели натренироваться? Ну а что гуситы придумали как

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Александр Французов
5 часов назад
Соглашусь пожалуй, если выбирать жопу сковородкой или грудь как у мальчика, то выбор ягодиц в приоритете!)

Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

Имя Фамилия
7 часов назад
Александр, Это кому как. Есть любители большой груди, которым наплевать, что обладательницы ее чаще всего очень полные и там фигурой даже не пахнет.

Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

Александр Стоцкий
7 часов назад
Тут ничего удивительного. Зад говорит о фигуре, грудь - практически нет. Лучше баба с красивой фигурой, но маленькой грудью, чем наоборот

Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

Станислав Скрыльников...
7 часов назад
А где-то одиноко стоит Грета Тунберг с плакатом: Верните крабам их крабовые палочки...

Кадры, которые меняют взгляд на жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026

Ксюша Тетерина
7 часов назад
Александр, в бедных странах нужны дополнительные руки в хозяйстве, плюс проблемы с контрацепцией.

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Autotrade222
8 часов назад
Зачем детям лифт, пускай пешком ходят, здоровее будут.

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Ксюша Тетерина
8 часов назад
Алексей, это так не работает. Женщина - прежде всего социальная личность, потом уже биологическая. Это самки животных дают много потомства в

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Александр Стоцкий
8 часов назад
Сергей, они будут плавать по Гангу и перехватывать проплывающие трупы. Еды много, прожить можно

Карта: топ-10 самых населенных стран мира

Александр Стоцкий
8 часов назад
Алексей, это обычная "нормальная" статистика. В бедных странах бабы как с автомата стреляют новорожденным.

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Самые обсуждаемые