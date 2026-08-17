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Американская семья искала на пляже ракушки, а нашла окаменелый зуб мегалодона
В США семья из Пенсильвании гуляла по одному из пляжей в штате Нью-Джерси. Они искали ракушки, но вместо этого обнаружили зуб мегалодона.
Необычную находку сделал американец Майк Бауэрс, когда вместе с сыном гулял на пляже в Си-Айл-Сити. Собрав ракушку с одного из камней, он обнаружил отверстие. Рука мужчины туда не влезала, и он позвал сына. Мальчик смог вытащить окаменелость.
Находку они отнесли специалисту, который сотрудничает с Cape May Whale Watch & Research Center. В организации окаменелость назвали уникальной и подтвердили, что это — зуб мегалодона.
Семья Бауэрсов отметила, что зуб мегалодона они планируют сохранить у себя.
Мегалодон — огромная доисторическая акула, миллионы лет назад обитавшая в Мировом океане. Вымерли мегалодоны около 3,6 миллиона лет назад. Ученые полагают, что некоторые особи мегалодонов достигали примерно 18 метров в длину.
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