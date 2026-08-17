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Лучшие фото ночного неба 2026: названы победители Capture the Dark

DarkSky International объявила победителей международного конкурса ночной фотографии Capture the Dark 2026. Шестой по счету ежегодный конкурс установил новый рекорд по числу заявок: свои работы прислали фотографы более чем из 30 стран.

Главный приз в номинации «Ночные пейзажи» получил Пол Уилсон за великолепную панорамную фотографию с использованием трекинга, снятую в Куорне, Южная Австралия / © Paul Wilson

«Световое загрязнение растет тревожными темпами — почти на 10% в год по всему миру, — отмечает DarkSky International. — Оно нарушает естественную жизнь диких животных, влияет на благополучие людей и лишает нас возможности в полной мере наслаждаться красотой ночного неба».

В номинации «Международные территории с темным небом» победила Кэт Лоуман с эффектным составным изображением, созданным в национальном парке Арки в американском штате Юта / © Kat Lawman

Организация стремится изменить ситуацию с помощью просветительской и правозащитной деятельности, а также программ, призванных способствовать ответственному и комфортному для местных сообществ использованию наружного освещения.

Фотография Росса Стинслэнда, сделанная со смотровой площадки Little Mount Hoffman Lookout в Калифорнии, оказалась лучшей в номинации «Качественное и продуманное освещение» / © Ross Steensland

Конкурс Capture the Dark стал важной частью этой работы. Его задача — помогать сохранять территории с естественным темным небом и привлекать внимание к проблеме светового загрязнения. Организаторы используют «силу фотографии, чтобы показать красоту ночи и одновременно продемонстрировать разрушительное воздействие искусственного освещения» в самых разных категориях.

Победитель в номинации «Воздействие светового загрязнения». Конкурс Capture the Dark призван не только показать, каким может быть ночное небо в самых темных местах планеты, но и обратить внимание на последствия светового загрязнения. Победившая в этой номинации фотография Коую Вана, например, показывает многочисленные следы пролетающих по небу спутников / © Kouyu Wang

Жюри определило трех лучших участников в каждой из девяти основных номинаций — от масштабных пейзажей ночного неба до снимков объектов далекого космоса. Кроме того, были выбраны победитель специальной номинации Star Trek 60 и обладатель приза зрительских симпатий.

Победитель в номинации «Ночные создания». Для многих животных на Земле естественно темное ночное небо имеет жизненно важное значение. Световое загрязнение способно по-разному влиять на представителей дикой природы. Победившая фотография Тома Рэя, сделанная в Уэйтомо, Новая Зеландия, прекрасно показывает, как жизнь не просто существует в ночной темноте — она продолжает процветать / © Tom Rae

Победитель в номинации «Наблюдения глубокого космоса». Темное небо необходимо не только любителям ночных пейзажей, но и астрономам, которые меняют широкоугольный объектив на телескоп. Фотография Жюльена Де Винтера позволяет увидеть завораживающую космическую красоту туманностей LBN 528 и LBN 532, а также остатка сверхновой SNR G110.3+11.3 / © Julien De Winter

Победитель в номинации «Ночная съемка на смартфон». В последние годы технологии камер смартфонов совершили огромный скачок вперед, и теперь телефоны позволяют получать впечатляющие снимки ночного неба. Энрике Баркет стал победителем этой номинации благодаря фотографии северного сияния над горой Шуксан в штате Вашингтон, сделанной на смартфон / © Enrique Barquet

Победитель в номинации «Юный астрофотограф» / © Norah Swann

Деннис Лехтонен победил в номинации «Ночные приключения» с потрясающим снимком полярного сияния, сделанным одним экспонированием в Гренландии / © Dennis Lehtonen

Специальная номинация Star Trek 60 в этом году посвящена 60-летию культовой научно-фантастической франшизы «Звездный путь», которая на протяжении многих десятилетий вдохновляет поклонников интересоваться космосом и исследованием Вселенной. Победительницей стала Моника Девиат. На ее ночном автопортрете, сделанном в национальном парке Банф в канадской провинции Альберта, фотограф демонстрирует знаменитый вулканский жест — традиционное приветствие вулканцев из «Звездного пути» / © Monika Deviat

Канадский фотограф Итан Келлер получил «Приз зрительских симпатий» за фотографию северного сияния, снятую в Альберте / © Ethan Keller



