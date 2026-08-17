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Лучшие фото ночного неба 2026: названы победители Capture the Dark
DarkSky International объявила победителей международного конкурса ночной фотографии Capture the Dark 2026. Шестой по счету ежегодный конкурс установил новый рекорд по числу заявок: свои работы прислали фотографы более чем из 30 стран.
«Световое загрязнение растет тревожными темпами — почти на 10% в год по всему миру, — отмечает DarkSky International. — Оно нарушает естественную жизнь диких животных, влияет на благополучие людей и лишает нас возможности в полной мере наслаждаться красотой ночного неба».
Организация стремится изменить ситуацию с помощью просветительской и правозащитной деятельности, а также программ, призванных способствовать ответственному и комфортному для местных сообществ использованию наружного освещения.
Конкурс Capture the Dark стал важной частью этой работы. Его задача — помогать сохранять территории с естественным темным небом и привлекать внимание к проблеме светового загрязнения. Организаторы используют «силу фотографии, чтобы показать красоту ночи и одновременно продемонстрировать разрушительное воздействие искусственного освещения» в самых разных категориях.
Жюри определило трех лучших участников в каждой из девяти основных номинаций — от масштабных пейзажей ночного неба до снимков объектов далекого космоса. Кроме того, были выбраны победитель специальной номинации Star Trek 60 и обладатель приза зрительских симпатий.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения
Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
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