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Ветряная башня и парящий мост: опубликованы снимки уникального здания-музея Лолы Моры

Американская архитектурная студия Pelli Clarke & Partners создала в Аргентине музей, посвященный художнице Лоле Море. Комплекс отличается футуристическим мостом и башней со встроенными в нее ветрогенераторами.

Культурный центр Лолы Моры / © Pelli Clarke & Partners

Культурный центр Лолы Моры расположен на покрытом лесом склоне холма на окраине жилой застройки города Сан-Сальвадор-де-Жужуй на северо-западе Аргентины. Здание специально спроектировали для размещения скульптур выдающейся аргентинской художницы.

Проект имеет особое значение и для самой студии Pelli Clarke & Partners: это последний проект, которым руководил основатель компании Сесар Пелли, скончавшийся в 2020 году.

Культурный центр Лолы Моры / © Pelli Clarke & Partners

Архитектура здания сочетает элементы футуристической эстетики и более органичного направления модернизма. Гладкие белоснежные стены и стеклянные поверхности здесь соседствуют с грубо обработанным натуральным камнем.

В плане основное здание напоминает каплю. Удлиненный входной участок проходит по мосту, который ведет в просторное выставочное пространство.

Культурный центр Лолы Моры / © Pelli Clarke & Partners

Мост позволяет органично вписать сооружение в сложный рельеф участка: он пересекает овраг, проходящий через центральную часть территории. Снаружи к главному объему примыкают округлые каменные павильоны, в которых разместились вспомогательные помещения — рестораны, библиотеки и сувенирные магазины.

Особенно выразительно сочетание двух различных материалов проявляется у входа. Над дверью, ведущей на мост, нависает консольный белый козырек. Справа от входа находится один из облицованных камнем павильонов, на фасаде которого крупными металлическими буквами вырезано название учреждения. Еще один вытянутый объем соединен с основным зданием примерно в середине моста — он расположен на вершине оврага. Другой примыкает непосредственно к веерообразному выставочному пространству. Ландшафтное оформление помогает связать все части комплекса между собой. Сеть дорожек и садов объединяет отдельные сооружения и органично вписывает их в окружающую природу.

Pelli Clarke & Partners особо подчеркивает экологические характеристики здания. По утверждению архитекторов, комплекс полностью обеспечивает себя электроэнергией на месте — главным образом благодаря массивам фотоэлектрических панелей, установленных на крышах всех его сооружений.

Башня, расположенная в центральной части территории, «издалека обозначает присутствие культурного центра». В ее конструкцию интегрированы элегантно обернутые ветрогенераторы, которые вырабатывают дополнительную электроэнергию для комплекса.

В числе экологических решений архитекторы также называют эффективную теплоизоляцию, системы сбора дождевой воды и использование местного камня, что позволило сократить выбросы, связанные с его транспортировкой. В целом, по словам студии, здание рассчитано на эксплуатацию с нулевым чистым энергопотреблением.