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NASA передало новый программный код «Вояджеру-2» с расстояния более 21 миллиарда километров
Почти через 49 лет после запуска в космос на борту ракеты Titan III межпланетный аппарат NASA «Вояджер-2» получил очередное обновление программного обеспечения. На этот раз команда отправила код аппарату, находящемуся на расстоянии почти 21,4 миллиарда километров от Земли.
За годы работы NASA неоднократно передавало «Вояджеру-2» обновления программного обеспечения. Как правило, они были направлены на сокращение энергопотребления или отключение одного из десяти научных приборов аппарата. Каждый раз, когда NASA выключает очередной инструмент «Вояджера-2», космический аппарат начинает расходовать меньше энергии. А чем меньше энергии он потребляет, тем дольше может продолжать работу.
Последнее обновление, получившее неофициальное название «Большой взрыв», одновременно отключило часть энергозатратных устройств и заменило их режимами с меньшим потреблением энергии. Это позволяет экономить электроэнергию и одновременно поддерживать достаточно высокую температуру внутри аппарата, чтобы он продолжал функционировать в чрезвычайно холодном космическом пространстве.
И «Вояджер-1», и «Вояджер-2» получают энергию от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), которые преобразуют тепло, выделяющееся при распаде плутония, в электричество.
Запас плутония постепенно истощается, поэтому каждый аппарат ежегодно теряет около четырех ватт доступной мощности. После почти полувека полета в космосе энергетический запас «Вояджера-2» стал, как отметили в NASA, буквально «на грани». Поэтому инженерам приходится постоянно искать новые способы экономии энергии, чтобы продлить жизнь миссии хотя бы ещё немного.
Без обновления «Большой взрыв» NASA пришлось бы полностью отключить еще один научный прибор «Вояджера-2».
По оценке агентства, новая схема энергоснабжения должна обеспечить аппарату достаточно энергии, чтобы его три оставшихся научных инструмента проработали как минимум еще один год.
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