Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Одна из основных китайских космических ракет взорвалась в полете
Одна из наиболее активно используемых Китаем ракет-носителей — «Чанчжэн-7А» (Long March 7A) — взорвалась вечером 10 августа по местному времени, спустя чуть больше минуты после старта.
Ракета среднего класса должна была вывести на орбиту засекреченный груз. Предполагается, что речь идет о военном спутнике связи. Старт с космодрома Вэньчан, судя по всему, проходил штатно, однако опубликованные очевидцами кадры показали, что первая ступень ракеты разрушилась примерно через одну минуту 20 секунд после старта.
«Чанчжэн-7А» была разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC) и эксплуатируется государственной космической отраслью страны. Китайские официальные лица пока не прокомментировали произошедшее.
Судя по моменту взрыва, авария произошла во время работы первой ступени — вероятно, примерно в период прохождения точки максимального аэродинамического сопротивления, когда ракета набирает скорость в плотных слоях атмосферы.
Не исключено, что полет был намеренно прекращен с помощью бортовой системы аварийного подрыва — так называемой системы прекращения полета. Она активируется в случае отклонения ракеты от заданной траектории, чтобы предотвратить дальнейшее неконтролируемое падение носителя.
За последние пять лет китайская государственная космическая отрасль добилась значительных успехов, увеличив число орбитальных запусков до 50 и более в год. За это время произошло лишь несколько аварийных пусков.
Однако из-за отсутствия информации о причинах последней аварии пока сложно оценить масштаб проблемы. С учетом закрытого характера китайской государственной космической программы может оказаться, что точная причина взрыва ракеты так и останется неизвестной.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СВДГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Октября, 2023
Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил
29 Декабря, 2014
10 кругов ада для iPhone 6
13 Февраля, 2023
Бронебойная керамика: взгляд в парадоксальную область
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии