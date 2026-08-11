Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Одна из основных китайских космических ракет взорвалась в полете

Одна из наиболее активно используемых Китаем ракет-носителей — «Чанчжэн-7А» (Long March 7A) — взорвалась вечером 10 августа по местному времени, спустя чуть больше минуты после старта.

Взрыв ракеты «Чанчжэн-7А» / © Meng Zhongde / VCG via Getty Images

Ракета среднего класса должна была вывести на орбиту засекреченный груз. Предполагается, что речь идет о военном спутнике связи. Старт с космодрома Вэньчан, судя по всему, проходил штатно, однако опубликованные очевидцами кадры показали, что первая ступень ракеты разрушилась примерно через одну минуту 20 секунд после старта.

«Чанчжэн-7А» была разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC) и эксплуатируется государственной космической отраслью страны. Китайские официальные лица пока не прокомментировали произошедшее.

Судя по моменту взрыва, авария произошла во время работы первой ступени — вероятно, примерно в период прохождения точки максимального аэродинамического сопротивления, когда ракета набирает скорость в плотных слоях атмосферы.

Не исключено, что полет был намеренно прекращен с помощью бортовой системы аварийного подрыва — так называемой системы прекращения полета. Она активируется в случае отклонения ракеты от заданной траектории, чтобы предотвратить дальнейшее неконтролируемое падение носителя.

За последние пять лет китайская государственная космическая отрасль добилась значительных успехов, увеличив число орбитальных запусков до 50 и более в год. За это время произошло лишь несколько аварийных пусков.

Однако из-за отсутствия информации о причинах последней аварии пока сложно оценить масштаб проблемы. С учетом закрытого характера китайской государственной космической программы может оказаться, что точная причина взрыва ракеты так и останется неизвестной.