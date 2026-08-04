Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане
Любители космонавтики уже несколько недель следят за беспрецедентной судьбой новейшего прототипа Starship компании SpaceX, который после последнего испытательного полета не затонул, а остался плавать в водах Индийского океана. Теперь спутники запечатлели уникальные кадры масштабной операции по его буксировке к берегу.
История аппарата Ship 40, как называется эта верхняя ступень экземпляра Starship, началась 25 июля, когда SpaceX провела 13-й испытательный запуск своей сверхтяжелой ракетной системы. Она включает верхнюю ступень — космический корабль Ship — и первую ступень Super Heavy.
Одной из важнейших задач программы остается отработка управляемого возвращения верхней ступени после полета. Успешное решение этой задачи позволит компании многократно использовать корабли, значительно снизив стоимость космических запусков.
Изначально SpaceX вовсе не планировала возвращать Ship 40.
Однако во время июльских испытаний корабль продемонстрировал заметный прогресс по сравнению с предыдущими прототипами. Все шесть двигателей сохранили работоспособность, аппарат оставался управляемым на протяжении всего полета, а приводнение в расчетной точке стало самым мягким за всю историю программы.
Посадка оказалась настолько мягкой, что Ship 40 сохранил герметичность и не затонул, как это происходило со всеми предыдущими прототипами. Первоначально рядом с Ship 40 находилось спасательное судно Go Australis, контролировавшее его состояние.
В конце июля генеральный директор SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания намерена вернуть Ship 40 на берег. К операции присоединились еще два норвежских буксира — Normand Ranger и Skimmer Tide.
Спутниковые снимки, сделанные американской компанией Vantor, специализирующейся на геопространственной разведке, показали ход спасательной операции. На фотографиях видно небольшое судно рядом с верхней ступенью Starship, а к носовой части Ship 40 уже закреплен буксировочный трос.
SpaceX стремится максимально подробно изучить состояние Ship 40 на всех этапах его путешествия. Ради получения наиболее качественных данных компания даже откладывала старт испытательного полета, дожидаясь погодных условий, позволяющих получить максимально детальные изображения Starship во время взлета.
На ускорителях частиц проводят не только их столкновения, имитирующие первые секунды жизни Вселенной. Эти сложные устройства еще работают фабрикой экзотических частиц, которые почти не встречаются в природе. Сложнее создания редкой частицы — только задача удержать ее на месте, чтобы исследователи смогли провести измерения.
В Тюмени у «Газпром нефти» естественным образом сформировался большой научно-исследовательский кластер. В городе расположено более десятка институтов и образовательных центров, филиалы РАН, а в 2024 году на полную мощность заработал исследовательский центр «Геосфера». Корреспондент Naked Science побывала в Тюмени по приглашению «Газпром нефти». Рассказываем об этом опыте в подробностях.
Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Октября, 2016
Не все путем: почему мы не любим вождей
14 Сентября, 2016
Леонардо да Винчи: величайшие изобретения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии