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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 августа, 07:14
Рейтинг: +1229
Посты: 2795

Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане

Любители космонавтики уже несколько недель следят за беспрецедентной судьбой новейшего прототипа Starship компании SpaceX, который после последнего испытательного полета не затонул, а остался плавать в водах Индийского океана. Теперь спутники запечатлели уникальные кадры масштабной операции по его буксировке к берегу.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
# спутники
# технологии
Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor
Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor

История аппарата Ship 40, как называется эта верхняя ступень экземпляра Starship, началась 25 июля, когда SpaceX провела 13-й испытательный запуск своей сверхтяжелой ракетной системы. Она включает верхнюю ступень — космический корабль Ship — и первую ступень Super Heavy.

Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor
Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor

Одной из важнейших задач программы остается отработка управляемого возвращения верхней ступени после полета. Успешное решение этой задачи позволит компании многократно использовать корабли, значительно снизив стоимость космических запусков.

Изначально SpaceX вовсе не планировала возвращать Ship 40.

Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor
Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor

Однако во время июльских испытаний корабль продемонстрировал заметный прогресс по сравнению с предыдущими прототипами. Все шесть двигателей сохранили работоспособность, аппарат оставался управляемым на протяжении всего полета, а приводнение в расчетной точке стало самым мягким за всю историю программы. 

Посадка оказалась настолько мягкой, что Ship 40 сохранил герметичность и не затонул, как это происходило со всеми предыдущими прототипами. Первоначально рядом с Ship 40 находилось спасательное судно Go Australis, контролировавшее его состояние.

В конце июля генеральный директор SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания намерена вернуть Ship 40 на берег. К операции присоединились еще два норвежских буксира — Normand Ranger и Skimmer Tide.

Спутниковые снимки, сделанные американской компанией Vantor, специализирующейся на геопространственной разведке, показали ход спасательной операции. На фотографиях видно небольшое судно рядом с верхней ступенью Starship, а к носовой части Ship 40 уже закреплен буксировочный трос.

SpaceX стремится максимально подробно изучить состояние Ship 40 на всех этапах его путешествия. Ради получения наиболее качественных данных компания даже откладывала старт испытательного полета, дожидаясь погодных условий, позволяющих получить максимально детальные изображения Starship во время взлета.

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