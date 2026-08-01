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Андрей Привалов
Андрей Привалов
1 августа, 07:55
Рейтинг: +86
Посты: 258

Семь самых быстрых истребителей в истории: машины, созданные для рекордной скорости и молниеносного перехвата

Современные истребители ценятся не только за высокую скорость, однако именно она остается одним из важнейших факторов в воздушном бою. Возможность быстро перехватить цель, выйти из опасной зоны или преодолеть огромное расстояние за минимальное время нередко определяет успех операции.

Сообщество
# авиация
# истребители
# оружие
# Россия
# самолёты
# технологии
Реактивный истребитель Су-57 / © Wikimedia Commons
Реактивный истребитель Су-57 / © Wikimedia Commons

Многие из самых быстрых боевых самолетов были созданы в годы холодной войны, когда СССР и США соревновались в разработке истребителей, способных летать выше и быстрее своих соперников. Примечательно, что некоторые из этих машин до сих пор остаются непревзойденными по максимальной скорости даже на фоне современных боевых самолетов.

 МиГ-25 / © Wikimedia Commons
 МиГ-25 / © Wikimedia Commons

1. МиГ-25

Максимальная скорость: до 3 400 километров в час.

Советский МиГ-25 создавался как высотный перехватчик для борьбы со скоростными самолетами-разведчиками и стратегическими бомбардировщиками. Исключительно высокая скорость достигалась благодаря двум мощным турбореактивным двигателям и жаропрочной конструкции планера, рассчитанной на экстремальный нагрев при полете.

МиГ-25 считается одним из самых грозных самолетов холодной войны и оказал значительное влияние на разработку американского F-15 Eagle.

МиГ-31 / © Wikimedia Commons
МиГ-31 / © Wikimedia Commons

2. МиГ-31

Максимальная скорость: примерно 3 060 километров в час.

Созданный на базе МиГ-25, МиГ-31 сохранил выдающуюся скорость предшественника, но получил значительно более совершенные радиолокационные системы, вооружение и возможности перехвата.

В отличие от МиГ-25, новый самолет способен одновременно сопровождать и атаковать несколько целей, а также эффективно действовать на меньших высотах. МиГ-31 до сих пор эксплуатируется российскими Воздушно-космическими силами. 

F-15 Eagle / © Wikimedia Commons
F-15 Eagle / © Wikimedia Commons

3. F-15 Eagle

Максимальная скорость: примерно 2 655 километров в час.

Американский F-15 Eagle разрабатывался во многом как ответ на появление советского МиГ-25. В отличие от большинства специализированных перехватчиков, F-15 сочетает высокую скорость с превосходной маневренностью и отличными характеристиками завоевания превосходства в воздухе.

Благодаря многочисленным модернизациям, новым типам вооружения и современным версиям, таким как F-15EX, самолет остается актуальным спустя десятилетия после своего первого полета.

Су-27 / © Wikimedia Commons
Су-27 / © Wikimedia Commons

4. Су-27

Максимальная скорость: примерно 2 500 километров в час.

Советский Су-27 создавался как дальний истребитель завоевания превосходства в воздухе, предназначенный для противостояния F-15. Два мощных двигателя обеспечивали высокое ускорение и скорость, а тщательно проработанная аэродинамика сделала самолет одним из самых маневренных истребителей своего времени.

Именно Су-27 стал основой для целого семейства боевых самолетов, включая Су-30, Су-34 и Су-35. Хотя более поздние модификации получили современную авионику и расширенные возможности применения вооружения, оригинальный Су-27 остается одним из самых быстрых представителей семейства.

МиГ-23  / © Wikimedia Commons
МиГ-23  / © Wikimedia Commons

5. МиГ-23

Максимальная скорость: примерно 2 500 километров в час.

Советский МиГ-23 получил крыло изменяемой стреловидности — одну из самых характерных особенностей своей конструкции. При отклонении крыла назад снижалось аэродинамическое сопротивление, что позволяло развивать высокую скорость. Переднее положение крыла, напротив, улучшало взлетно-посадочные характеристики и управляемость на малых скоростях.

Хотя по маневренности МиГ-23 уступал истребителям четвертого поколения, его радиолокационная станция и возможность применения ракет большой дальности стали серьезным шагом вперед. Благодаря массовому производству самолет широко поставлялся союзникам СССР.

F-14 Tomcat / © Wikimedia Commons
F-14 Tomcat / © Wikimedia Commons

6. F-14 Tomcat

Максимальная скорость: примерно 2 485 километров в час.

F-14 Tomcat создавался для ВМС США как палубный истребитель дальнего перехвата, предназначенный для защиты авианосных ударных групп. Как и МиГ-23, самолет оснащался крылом изменяемой стреловидности, сочетавшим хорошие характеристики при взлете и посадке с высокой скоростью на больших высотах.

МиГ-29 / © Wikimedia Commons
МиГ-29 / © Wikimedia Commons

7. МиГ-29

Максимальная скорость: примерно 2 445 километров в час.

МиГ-29 создавался как более легкий фронтовой истребитель в дополнение к тяжелому Су-27 и как ответ американскому F-16 Fighting Falcon. Двухдвигательная схема и удачная аэродинамика обеспечили самолету отличную динамику разгона, высокую скорость и превосходную маневренность в ближнем воздушном бою.

В отличие от специализированных перехватчиков предыдущего поколения, МиГ-29 изначально предназначался для решения тактических задач на переднем крае. Благодаря многочисленным модернизациям самолет продолжает эксплуатироваться в вооруженных силах ряда стран и остается одним из наиболее востребованных представителей своего поколения.

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