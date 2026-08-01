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Семь самых быстрых истребителей в истории: машины, созданные для рекордной скорости и молниеносного перехвата
Современные истребители ценятся не только за высокую скорость, однако именно она остается одним из важнейших факторов в воздушном бою. Возможность быстро перехватить цель, выйти из опасной зоны или преодолеть огромное расстояние за минимальное время нередко определяет успех операции.
Многие из самых быстрых боевых самолетов были созданы в годы холодной войны, когда СССР и США соревновались в разработке истребителей, способных летать выше и быстрее своих соперников. Примечательно, что некоторые из этих машин до сих пор остаются непревзойденными по максимальной скорости даже на фоне современных боевых самолетов.
1. МиГ-25
Максимальная скорость: до 3 400 километров в час.
Советский МиГ-25 создавался как высотный перехватчик для борьбы со скоростными самолетами-разведчиками и стратегическими бомбардировщиками. Исключительно высокая скорость достигалась благодаря двум мощным турбореактивным двигателям и жаропрочной конструкции планера, рассчитанной на экстремальный нагрев при полете.
МиГ-25 считается одним из самых грозных самолетов холодной войны и оказал значительное влияние на разработку американского F-15 Eagle.
2. МиГ-31
Максимальная скорость: примерно 3 060 километров в час.
Созданный на базе МиГ-25, МиГ-31 сохранил выдающуюся скорость предшественника, но получил значительно более совершенные радиолокационные системы, вооружение и возможности перехвата.
В отличие от МиГ-25, новый самолет способен одновременно сопровождать и атаковать несколько целей, а также эффективно действовать на меньших высотах. МиГ-31 до сих пор эксплуатируется российскими Воздушно-космическими силами.
3. F-15 Eagle
Максимальная скорость: примерно 2 655 километров в час.
Американский F-15 Eagle разрабатывался во многом как ответ на появление советского МиГ-25. В отличие от большинства специализированных перехватчиков, F-15 сочетает высокую скорость с превосходной маневренностью и отличными характеристиками завоевания превосходства в воздухе.
Благодаря многочисленным модернизациям, новым типам вооружения и современным версиям, таким как F-15EX, самолет остается актуальным спустя десятилетия после своего первого полета.
4. Су-27
Максимальная скорость: примерно 2 500 километров в час.
Советский Су-27 создавался как дальний истребитель завоевания превосходства в воздухе, предназначенный для противостояния F-15. Два мощных двигателя обеспечивали высокое ускорение и скорость, а тщательно проработанная аэродинамика сделала самолет одним из самых маневренных истребителей своего времени.
Именно Су-27 стал основой для целого семейства боевых самолетов, включая Су-30, Су-34 и Су-35. Хотя более поздние модификации получили современную авионику и расширенные возможности применения вооружения, оригинальный Су-27 остается одним из самых быстрых представителей семейства.
5. МиГ-23
Максимальная скорость: примерно 2 500 километров в час.
Советский МиГ-23 получил крыло изменяемой стреловидности — одну из самых характерных особенностей своей конструкции. При отклонении крыла назад снижалось аэродинамическое сопротивление, что позволяло развивать высокую скорость. Переднее положение крыла, напротив, улучшало взлетно-посадочные характеристики и управляемость на малых скоростях.
Хотя по маневренности МиГ-23 уступал истребителям четвертого поколения, его радиолокационная станция и возможность применения ракет большой дальности стали серьезным шагом вперед. Благодаря массовому производству самолет широко поставлялся союзникам СССР.
6. F-14 Tomcat
Максимальная скорость: примерно 2 485 километров в час.
F-14 Tomcat создавался для ВМС США как палубный истребитель дальнего перехвата, предназначенный для защиты авианосных ударных групп. Как и МиГ-23, самолет оснащался крылом изменяемой стреловидности, сочетавшим хорошие характеристики при взлете и посадке с высокой скоростью на больших высотах.
7. МиГ-29
Максимальная скорость: примерно 2 445 километров в час.
МиГ-29 создавался как более легкий фронтовой истребитель в дополнение к тяжелому Су-27 и как ответ американскому F-16 Fighting Falcon. Двухдвигательная схема и удачная аэродинамика обеспечили самолету отличную динамику разгона, высокую скорость и превосходную маневренность в ближнем воздушном бою.
В отличие от специализированных перехватчиков предыдущего поколения, МиГ-29 изначально предназначался для решения тактических задач на переднем крае. Благодаря многочисленным модернизациям самолет продолжает эксплуатироваться в вооруженных силах ряда стран и остается одним из наиболее востребованных представителей своего поколения.
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