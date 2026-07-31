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Curiosity обнаружил огромные поля марсианских пород с многоугольными узорами
Марсоход NASA Curiosity, который регулярно находит на Красной планете необычные геологические образования сделал новое открытие. В районе Valle Grande аппарат обнаружил огромные поля пород с многоугольными узорами, напоминающими пчелиные соты. По словам ученых, столь масштабных полигональных структур на Марсе еще никогда не наблюдали.
В конце июня, на 4930-й и 4931-й марсианские дни (солы) своей миссии, Curiosity выполнил съемку круговой 360-градусной панорамы, на которой сеть полигональных трещин простирается буквально настолько далеко, насколько хватает взгляда марсохода.
Как отметили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), многоугольные структуры покрывают даже расположенный в этом районе останец высотой около шести метров, получивший неофициальное название «Мирафлорес».
«За годы работы Curiosity мы увидели множество удивительных марсианских ландшафтов, но это море полигонов буквально захватило дух, — рассказал руководитель научной программы миссии Эшвин Васавада из JPL. — Мы тщательно измерили их форму и химический состав и надеемся, что полученные данные помогут понять, каким образом возникли эти структуры».
По словам исследователей, подобные «сотовые» узоры могут формироваться различными способами. Одно из наиболее вероятных объяснений связано с многократными циклами потепления и похолодания, во время которых вода постепенно вытеснялась из погребенных осадочных пород, вызывая образование характерных трещин.
Необычные полигоны стали лишь одним из множества открытий, сделанных Curiosity после посадки на Марс 5 августа 2012 года. За почти четырнадцать лет работы аппарат обнаружил кристаллы серы, металлические метеориты, многочисленные уникальные геологические образования, а главное — собрал убедительные доказательства того, что миллиарды лет назад на Марсе существовали условия, пригодные для жизни.
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