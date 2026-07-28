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Рейтинг стран с самым высоким потреблением угля

Рейтинг стран с самым высоким потреблением угля / © Visual Capitalist

Новые данные показывают, какие страны потребили больше всего угля в 2025 году, наглядно демонстрируя, насколько велико влияние азиатских государств на мировой спрос.

В основе рейтинга лежат данные Statistical Review of World Energy 2026, подготовленного Энергетическим институтом. Потребление приведено в эксаджоулях — единице измерения первичной энергии.

Безусловным мировым лидером остается Китай, который в 2025 году потребил 92,2 эксаджоуля угля — более чем в четыре раза больше, чем занимающая второе место Индия.

Столь высокий показатель объясняется масштабами китайской энергосистемы, огромной промышленной базой и сохранением высокой зависимости производственного сектора от угольной генерации.

Индия занимает второе место с показателем 23,1 эксаджоуля, что соответствует почти 14% мирового потребления.

В совокупности Китай и Индия используют около 70% всего угля, потребляемого в мире, что подчеркивает ключевую роль этого топлива в обеспечении энергией быстро растущих экономик двух крупнейших стран Азии.

Третье место занимают США, где потребление составило 8,7 эксаджоуля. Далее следуют Индонезия (5,2 эксаджоуля) и Япония (4,4 эксаджоуля). Примечательно, что суммарное потребление этих трех стран все равно составляет менее одной пятой от объема, потребляемого одним только Китаем. Россия находится на седьмой стройки рейтинги с потреблением 3,56 эксаджоуля.

Хотя в 2025 году производство электроэнергии на угольных электростанциях в Китае и Индии впервые более чем за полвека сократилось, общий мировой спрос на уголь все же продолжил расти.

Основным источником этого роста стали стремительно индустриализирующиеся страны Юго-Восточной Азии. За последнее десятилетие Индонезия и Вьетнам более чем удвоили потребление угля, активно расширяя мощности угольных электростанций для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Сегодня Индонезия является четвертым крупнейшим потребителем угля в мире, а Вьетнам занимает девятое место, сохраняя высокие темпы роста уже второе десятилетие подряд. Для многих стран Азии уголь по-прежнему остается одним из наиболее доступных и надежных источников энергии, обеспечивая работу промышленности, урбанизацию и постоянно растущие потребности в электроэнергии.

Крупнейшими европейскими потребителями остаются Германия, Польша и Чехия, тогда как на большинство остальных стран Европы приходится лишь незначительная доля мирового спроса.