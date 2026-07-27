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Китай построит крупнейший в Азии завод по извлечению титана из отходов горнодобывающей промышленности

В Китае началось строительство демонстрационного предприятия мощностью 300 тысяч тонн в год, на котором будет применяться новая технология извлечения титана из отходов горнодобывающей промышленности. Завод позволит получать высококачественные титановые концентраты из ранее непригодных для переработки отходов обогащения.

Площадка демонстрационного проекта по извлечению титана из отходов горнодобывающей промышленности / © Niutech

Проект реализует компания Niutech, специализирующаяся на технологиях промышленного пиролиза. Предприятие строится в городе Линьи провинции Шаньдун и после ввода в эксплуатацию сможет ежегодно перерабатывать около 300 тысяч тонн горнопромышленных отходов в материалы с высоким содержанием титана.

Основным сырьем станут низкосортные железо-титановые хвосты, переработка которых ранее считалась экономически нецелесообразной. После завершения строительства объект станет крупнейшим в Азии демонстрационным предприятием по извлечению стратегически важных минералов из отходов горнодобывающей отрасли.

По данным компании, технология прошла оценку национальной профильной экспертной организации, которая признала ее соответствующей международному передовому уровню.

Ежегодно в мире образуется около 16 миллиардов тонн отходов горнодобывающего производства, включая миллионы тонн железо-титановых и ванадий-титаномагнетитовых отходов. Чтобы вернуть содержащиеся в них ценные металлы в хозяйственный оборот, специалисты Niutech разработали процесс низкотемпературного пиролиза с восстановлением непосредственно внутри технологической системы.

Технология работает при температуре ниже 700°C, а в промышленных условиях — обычно в диапазоне 550–600°C. Для восстановления металлов используются отходы пластика и другие органические материалы, выполняющие роль восстановителей.

В процессе низкотемпературного пиролиза эти материалы выделяют восстановительные газы, которые преобразуют титансодержащие хвосты непосредственно в рамках единого технологического цикла.

Как отмечают разработчики, технология объединяет переработку твердых отходов, обогащение отходов и рециркуляцию энергии в одном процессе, опровергая традиционное представление о том, что эффективное восстановление металлов возможно только при очень высоких температурах.

По данным компании, даже при столь сравнительно низких температурах степень восстановления превышает 50%, что является высоким показателем по сравнению с традиционными металлургическими технологиями. Кроме того, производственная линия позволяет возвращать в процесс более 93% отработанного тепла, снижая общее энергопотребление более чем на 36%. Выбросы углекислого газа при этом сокращаются до 40% по сравнению с традиционными методами получения титана.