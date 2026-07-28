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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 июля, 14:39
Рейтинг: +279
Посты: 982

Страны с самой высокой и самой низкой продолжительностью жизни

Средняя продолжительность жизни сильно различается в зависимости от страны. На инфографики попали страны и зависимые территории, в которых люди живут дольше и меньше всех.

Сообщество
# демография
# Инфографики
# продолжительность жизни
# рейтинг
# страны
Страны с самой высокой продолжительностью жизни / © Kalu Agwu, Data Explained
Страны с самой высокой продолжительностью жизни / © Kalu Agwu, Data Explained

Средняя продолжительность жизни во всем мире составляет 73,3 года. При этом разница между странами с самым высоким и самым низким показателем превышает 30 лет. 

Дольше всего люди живут в Монако. Там средняя продолжительность жизни составляет 86,5 года. На втором месте оказалось Сан-Марино с показателем 85,8 года, на третьем — Гонконг с показателем 85,6 года.

Если исключить карликовые государства и зависимые территории, то на первом месте окажется Япония. Там средняя продолжительность жизни составляет 84,8 года. Следом идет Южная Корея (84,4 года).

Самую низкую среднюю продолжительность жизни зафиксировали в Нигерии — 54,6 года. Следом в рейтинге идут Чад (55,2 года) и Центральная Африканская Республика (57,7 года).

Страны с самой низкой продолжительностью жизни / © Kalu Agwu, Data Explained
Страны с самой низкой продолжительностью жизни / © Kalu Agwu, Data Explained

Средняя продолжительность жизни в России составляет примерно 73,5 года. При этом средняя продолжительность жизни женщин превышает 79 лет, а мужчин — не достигает 68 лет.

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