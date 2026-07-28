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Страны с самой высокой и самой низкой продолжительностью жизни
Средняя продолжительность жизни сильно различается в зависимости от страны. На инфографики попали страны и зависимые территории, в которых люди живут дольше и меньше всех.
Средняя продолжительность жизни во всем мире составляет 73,3 года. При этом разница между странами с самым высоким и самым низким показателем превышает 30 лет.
Дольше всего люди живут в Монако. Там средняя продолжительность жизни составляет 86,5 года. На втором месте оказалось Сан-Марино с показателем 85,8 года, на третьем — Гонконг с показателем 85,6 года.
Если исключить карликовые государства и зависимые территории, то на первом месте окажется Япония. Там средняя продолжительность жизни составляет 84,8 года. Следом идет Южная Корея (84,4 года).
Самую низкую среднюю продолжительность жизни зафиксировали в Нигерии — 54,6 года. Следом в рейтинге идут Чад (55,2 года) и Центральная Африканская Республика (57,7 года).
Средняя продолжительность жизни в России составляет примерно 73,5 года. При этом средняя продолжительность жизни женщин превышает 79 лет, а мужчин — не достигает 68 лет.
Российские ученые создали модель, которая прогнозирует продолжительность жизни населения с точностью 99,7%
Рост средней продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к системе государственного планирования. Для обоснованного распределения ресурсов в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки необходимы достоверные данные о возрастной структуре общества. Сегодня для этого применяют специальные математические модели, позволяющие прогнозировать изменения. Проблема в том, что их создавали еще в прошлом веке. Они не учитывают существующие демографические закономерности и улучшение качества современной жизни. Их использование часто ведет к значительным погрешностям в расчетах, что, в свою очередь, делает невозможным своевременное перераспределение бюджетных средств между ключевыми государственными структурами. Ученые Пермского Политеха предложили новую модель для прогнозирования продолжительности жизни, которая работает с точностью 99,7%. Ее можно применять для планирования в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.
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