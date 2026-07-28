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NASA показало состояние колес Curiosity после почти 14 лет работы на Марсе

На сервере NASA с необработанными снимками появилась новая фотография, на которой крупным планом запечатлено одно из колес марсохода Curiosity. На снимке хорошо видны трещины и повреждения, появившиеся за годы движения по каменистой поверхности Марса.

Состояние колеса Curiosity после почти 14 лет работы на Марсе / © NASA

Curiosity совершил посадку в кратере Гейла 5 августа 2012 года. Аппарат был доставлен на поверхность с помощью уникальной системы Sky Crane («небесный кран»), которая аккуратно опустила марсоход на грунт. С тех пор аппарат преодолел более 32 километров, исследуя пересеченную местность в поисках следов древней жизни, которая могла существовать на Марсе миллиарды лет назад.

Состояние колес Curiosity после почти 14 лет работы на Марсе / © NASA

Такой путь не мог пройти бесследно. Масса Curiosity превышает одну тонну, а поверхность планеты изобилует острыми камнями, скалами и другими препятствиями, постепенно разрушающими металлические колеса.

Специалисты NASA и Лаборатории реактивного движения (JPL) регулярно используют камеры марсохода для оценки их состояния. Несмотря на многочисленные трещины, разрывы и отверстия, в опубликованном агентством в 2024 году сообщении подчеркивалось, что колеса «продолжают отлично справляться со своей задачей, несмотря на одни из самых тяжелых испытаний, которые может предложить Марс».

Сегодня человечество настолько привыкло к исследованиям Марса, что легко забыть, насколько невероятным остается сам факт ежедневного получения изображений с поверхности другой планеты.

Фотографии поврежденных колес Curiosity напоминают о колоссальном инженерном достижении, позволившем безопасно доставить на Марс сложнейший научный аппарат, который уже почти полтора десятилетия самостоятельно передвигается по чужому миру, преодолевая десятки километров и передавая на Землю бесценные научные данные.