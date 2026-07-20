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Рейтинг самых глубоких точек Мирового океана
На дне Мирового океана находятся одни из самых экстремальных природных объектов Земли. Глубоководные желоба и впадины уходят на многие километры ниже уровня моря, скрывая мир, который до сих пор остается одним из наименее изученных на планете.
В этой инфографике представлены самые глубокие известные точки каждого из пяти океанов Земли, наглядно демонстрирующие, насколько выделяется по своей глубине Марианская впадина в Тихом океане. Данные основаны на исследовании, опубликованном в журнале Earth-Science Reviews, и охватывают Тихий, Атлантический, Южный, Индийский и Северный Ледовитый океаны.
Самой глубокой известной точкой Мирового океана остается Бездна Челленджера в Марианской впадине. Ее глубина достигает 10,9 километра ниже уровня моря. Это примерно на 1,6 километра больше высоты горы Эверест над уровнем моря. Бездна Челленджера наглядно демонстрирует грандиозные масштабы системы глубоководных желобов Тихого океана. Хотя все объекты, вошедшие в рейтинг, отличаются огромной глубиной, Бездна Челленджера находится фактически в собственной «весовой категории».
Вторая по глубине точка — желоб Пуэрто-Рико в Атлантическом океане — достигает примерно 8,4 километра. Иными словами, Бездна Челленджера примерно на 30% глубже.
Западная окраина Тихого океана является зоной активной субдукции тектонических плит, поэтому именно здесь сосредоточено большинство самых глубоких океанических желобов планеты. При этом Бездна Челленджера лишь немного превосходит по глубине другие крупнейшие впадины региона — Тонганский желоб и Филиппинский желоб, глубина которых составляет около 10,8 и 10,5 километра соответственно.
Занимающие второе и третье места желоб Пуэрто-Рико в Атлантическом океане и Южно-Сандвичев желоб в Южном океане разделяет около 970 метров.
Еще меньше разница между Южно-Сандвичевым желобом и Яванским желобом в Индийском океане — всего 95 метров, что является минимальным различием среди всех участников рейтинга.
Самая глубокая точка Северного Ледовитого океана — впадина Моллой — достигает примерно 5,6 километра. Несмотря на впечатляющую глубину, Марианская впадина уходит почти вдвое глубже.
Точное определение глубины самых глубоких участков океана остается чрезвычайно сложной задачей. По оценкам ученых, около 99,999% глубинных районов Мирового океана никогда не наблюдались человеком непосредственно. Эти области находятся в удаленных районах планеты, где царят абсолютная темнота, низкие температуры, колоссальное давление и чрезвычайно сложный рельеф морского дна.
Именно поэтому глубина некоторых объектов, включая Южно-Сандвичев и Яванский желоба, в научных публикациях приводится лишь приблизительно.
Такая неопределенность еще раз подчеркивает, насколько мало человечество знает о глубинах Мирового океана. Несмотря на стремительное развитие гидролокации, автономных подводных аппаратов и технологий глубоководных исследований, огромные пространства океанского дна по-прежнему остаются неизученными и могут скрывать множество новых геологических и биологических открытий.
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