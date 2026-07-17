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Игровые аккаунты в Китае начали передавать по наследству
Могут ли игровые аккаунты становиться имуществом, передаваемым по наследству? Пользовательские соглашения многих игр запрещают передачу аккаунтов по наследству. Однако в Китае суды выносят решения, в которых фактически признают право собственности на игровые аккаунты.
Кому принадлежит право собственности на игровые аккаунты и цифровые активы — игрокам или технологическим компаниям? В странах Запада чаще доминирует позиция, что пользователь покупает ограниченную лицензию.
В США, покупая игру, например, в Steam, пользователь не получает игру в собственность. Он приобретает лицензию на использование игры, которую платформа имеет право отозвать. При этом пользовательские соглашения предусматривают, что лицензия привязана к конкретному человеку. Аккаунт запрещено дарить, продавать и передавать по наследству.
При этом проблема права собственности на цифровые активы не так проста, как кажется на первый взгляд. Многие люди тратят большие суммы на покупку игр. И если не признавать право собственности на аккаунт, со смертью человека исчезнет доступ к цифровой библиотеке.
Кроме того, реальную рыночную стоимость имеют и внутриигровые предметы. Цена на редкие скины и предметы в некоторых играх может достигать десятков тысяч долларов. К аккаунтам часто привязывают кошельки, где хранится как игровая валюта, так и криптовалюта.
В Китае, как утверждают авторы обзоров судебной практики, семьи через суды смогли добиться наследования цифровой собственности. При этом дела касались не только аккаунтов, но и цифровых активов, внутриигровых покупок, биткоинов и аккаунтов в социальных сетях.
Суды сочли, что игровые аккаунты и покупки — это имущество, имеющее денежную стоимость. Таким образом, игроки имеют имущественные права на эти активы. Также суды сочли, что стандартные пользовательские соглашения не могут препятствовать наследованию или завещанию.
Один из первых известных судебных споров возник еще в 2009 году. После смерти игрока его жена хотела продать предмет «Золотой клинок», который тот получил в одной из игр. Однако, чтобы получить этот предмет, игроку когда-то потребовалась помощь «игровой жены», которая заявила, что имеет право на этот предмет.
В итоге суд счел, что игрок вкладывал усилия, оплачивал интернет и приобретал внутриигровую валюту. Сам предмет суд оценил примерно в 50 тысяч юаней (около 7350 долларов США по текущему курсу). Таким образом, этот предмет обладал признаками имущества и мог наследоваться законной супругой. При этом юристы отметили, что «игровой брак» не имеет юридической силы. Таким образом, настоящую жену признали законной наследницей имущества. Однако суд учел, что «игровая жена» также вложила свои усилия, чтобы получить предмет. В итоге обе женщины получили право разделить стоимость этого актива пополам.
Еще одно дело рассматривалось в 2024 году. В этом случае речь шла о биткоинах, игровом аккаунте стоимостью почти 30 тысяч долларов США, а также аккаунте в социальной сети. Представители платформ настаивали, что право собственности на цифровые активы принадлежит им в соответствии с пользовательскими соглашениями. Однако суд счел, что все эти цифровые активы могут наследоваться.
В случае социальных сетей речь идет о передаче коммерческих аккаунтов. Личный контент, включая переписку, унаследовать нельзя. Он должен остаться в архиве платформы.
Также суд счел, что положения пользовательских соглашений, запрещающие наследовать аккаунты, противоречат законным правам пользователей. Суд обязал платформы содействовать оформлению наследства.
Еще в одном случае мать геймера после его смерти просила предоставить ей доступ к его аккаунтам на игровой платформе. Суд счел, что игровые аккаунты, виртуальные предметы и другие цифровые активы — виртуальное имущество, которое может наследоваться. Платформу обязали сотрудничать с матерью и передать ей все наследуемые права.
В России вопрос передачи аккаунтов пока не урегулирован. Однако в 2025 году депутаты Госдумы предлагали разрешить передавать по наследству доступ к аккаунтам в социальных сетях. Тогда же обсуждалась и возможность наследования других цифровых активов. Однако с игровыми аккаунтами может возникнуть еще одна сложность — как доказать, что аккаунт принадлежал конкретному человеку. Кроме того, многие аккаунты привязаны к номеру телефона, а он обычно не передается по наследству.
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