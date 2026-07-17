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Россия и Китай изучили способы противодействия спутниковой сети Starlink

Три европейских издания — The Insider, Der Spiegel и Le Monde — опубликовали результаты совместного расследования, в котором говорится о существовании «совместного плана» Китая и России по противодействию спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска.

Спутники Starlink перед запуском на ракете Falcon 9 / © SpaceX

Расследование стало итогом многомесячной работы журналистов, изучивших массив документов, посвященных военно-техническому сотрудничеству Москвы и Пекина. Согласно материалам, стороны обсуждали создание интегрированных систем противовоздушной и противоракетной обороны, автономных барражирующих боеприпасов, действующих роем, бронетехники нового поколения, военной авиации и других перспективных вооружений.

Однако особое внимание в документах уделяется космическим технологиям. По данным расследования, сотрудничество России и Китая в сфере космического оружия оказалось значительно глубже, чем признавали обе страны. Одним из ключевых направлений стала разработка способов нейтрализации спутниковой сети Starlink.

Российские и китайские эксперты признали, что уничтожить систему будет чрезвычайно сложно. Тысячи спутников связаны между собой лазерными линиями связи и работают через многочисленные наземные станции. Потеря нескольких аппаратов или даже одной станции практически не скажется на работоспособности всей сети.

Для противодействия Starlink они предложили трехступенчатую стратегию эскалации.

Первый этап предполагает дипломатическое и юридическое давление — попытки убедить международное сообщество ограничить дальнейшее расширение Starlink, аргументируя это возрастающими рисками столкновений спутников на низкой орбите.

Второй этап включает технические меры. Среди них — координированная подача заявок в международные регулирующие организации на использование радиочастот и орбитальных позиций, чтобы ограничить возможности SpaceX по дальнейшему развертыванию группировки. Одновременно предлагается применять радиоэлектронное подавление сигналов Starlink в отдельных регионах.

Заключительной ступенью стратегии названа «физическая ликвидация» элементов сети с использованием кибератак и противоспутникового оружия.

По версии журналистов, одним из рассматриваемых вариантов может быть создание облака высокоскоростных поражающих элементов, которые при столкновении выводили бы спутники Starlink из строя. Однако в массовое уничтожение спутников на низкой околоземной орбите неизбежно приведет к образованию огромного количества космического мусора, который будет представлять опасность для всех космических аппаратов без исключения, включая китайские и российские спутники. Именно поэтому подобный шаг нередко сравнивают с бумерангом: последствия такой атаки с высокой вероятностью ударят и по ее инициаторам, сделав низкую околоземную орбиту значительно менее безопасной для всех участников космической деятельности.