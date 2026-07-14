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Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Дехлоран (шахрестан) / © Alexkerner2, Wikipedia

В иранском Дехлоране 13 июля отметка термометра достигла 52,1 градуса. При этом 12 июля в этом же городе зафиксировали 51,5 градуса.

При этом для Ирана это не абсолютный температурный рекорд. В 2017 году температура воздуха в Ахвазе достигла 53,7 градуса.

Однако лето 2026 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Для Западной Европы этот июнь уже стал самым теплым, а для всего мира уступил лишь 2024 году. Например, в Германии температурные рекорды обновлялись три дня подряд.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, с температурой выше климатической нормы этим летом может столкнуться большая часть планеты. Причиной этого называют усиливающееся Эль-Ниньо.