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Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года
В Иране побит очередной температурный рекорд 2026 года. Температура воздуха превысила 52 градуса Цельсия.
В иранском Дехлоране 13 июля отметка термометра достигла 52,1 градуса. При этом 12 июля в этом же городе зафиксировали 51,5 градуса.
При этом для Ирана это не абсолютный температурный рекорд. В 2017 году температура воздуха в Ахвазе достигла 53,7 градуса.
Однако лето 2026 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Для Западной Европы этот июнь уже стал самым теплым, а для всего мира уступил лишь 2024 году. Например, в Германии температурные рекорды обновлялись три дня подряд.
По оценкам Всемирной метеорологической организации, с температурой выше климатической нормы этим летом может столкнуться большая часть планеты. Причиной этого называют усиливающееся Эль-Ниньо.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
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Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
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Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
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