Детеныши тираннозавра умели бегать и охотиться с рождения
Международная команда палеонтологов изучила кости новорожденных тираннозавров и выяснила, что детеныши вылуплялись уже самостоятельными. «Птенцы» весили меньше двух килограммов, однако сразу покидали гнездо и выходили на охоту. Репродуктивная стратегия тираннозавра строилась на массовых кладках яиц без длительной родительской опеки.
Целые гнезда тираннозавров до сих пор не найдены, а кости детенышей хрупки и сохранялись плохо. Из-за этого до сих пор было непонятно, были ли детеныши беспомощными и требовали выкармливания в гнезде, как птенцы современных хищных птиц, или рождались готовыми к самостоятельной жизни, как утята. Количество яиц в кладке тоже оставалось неизвестным.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology, разыскали в музейных коллекциях фрагмент челюсти, изолированные зубы и плюсневые кости (элементы стопы) детенышей Tyrannosaurus rex, погибших в первый год жизни. Эти остатки просканировали на синхротроне, чтобы не разрушить их.
Для вычисления размеров яиц, массы кладки и веса самих животных исследователи применили математические модели, использовав для сравнения современных птиц и крокодилов.
Сканирование показало, что при вылуплении детеныш T. rex весил около 1,7 килограмма, а его длина не превышала одного метра. Вес новорожденного составлял менее 0,1% от массы взрослой девятитонной особи. Расчеты показали, что взрослая самка откладывала от 20 до 30 яиц за раз, а масса всей кладки варьировалась от 54 до 169 килограммов.
В костях стопы ученые обнаружили признаки перестройки костной ткани, какие происходят при механических нагрузках и микротравмах. Это значит, что новорожденные тираннозавры активно передвигались с первых дней жизни. На зубах детенышей обнаружили характерные сколы и стертую эмаль. Значит, этими зубами кого-то кусали.
Ученые пришли к выводу, что тираннозавры придерживались r-стратегии размножения. Это значит, что они делали ставку на количество потомства, а не на заботу о каждом отдельном детеныше. Этот подход к воспроизводству обеспечивал виду доминирование: десятки и сотни мелких активных «птенцов» вытесняли конкурентов, занимая их экологические ниши на каждом этапе своего взросления.
Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.
В ночь на 17 июля, в 01:45 по московскому времени, в Техасе должен состояться 13-й запуск мощнейшей ракеты в истории. Трансляция начнется за 30 минут до старта Starship.
Ученые подтвердили один из самых необычных эффектов Общей теории относительности (ОТО): вращение Земли действительно «увлекает» за собой пространство-время. Новое измерение, выполненное с помощью спутника LARES-2, оказалось примерно в 10 раз точнее предыдущих и еще сильнее ограничило пространство для альтернативных теорий гравитации.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Апреля, 2018
Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»
26 Мая, 2014
10 недавно открытых динозавров
15 Декабря, 2021
В погоне за миллионом кубитов
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
17 Августа, 2017
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии