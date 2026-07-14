Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения

Дискуссии о миграции обычно сосредоточены на странах, принимающих большое число приезжих. Однако во многих государствах мира доля иммигрантов остается крайне незначительной.

Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения / © Visual Capitalist

Согласно данным Отдела народонаселения ООН о международной миграции, в ряде стран и территорий доля жителей, родившихся за рубежом, не превышает 1% населения.

Самая низкая доля мигрантов зафиксирована на Кубе — всего 0,02%. Далее следуют Филиппины с показателем 0,08%, а также Китай и Мадагаскар, где иностранцы составляют лишь 0,12% населения.

Что означает показатель менее 1%? На практике это означает, что в случайно выбранной группе из 100 жителей обычно не окажется ни одного человека, родившегося в другой стране.

Среди государств с такой низкой долей мигрантов находятся и одни из самых населенных стран мира — Китай, Индия, Индонезия и Нигерия. Именно поэтому почти три пятых населения Земли живут в странах, где международная миграция практически не оказывает заметного влияния на демографическую структуру общества.

Японию часто приводят в пример страны с крайне низким уровнем иммиграции. Однако даже там около 3% населения составляют люди, родившиеся за пределами страны, что значительно выше порога, использованного при составлении данной карты.

Во всех государствах, представленных в исследовании, доля иностранцев еще меньше.

На карте показана лишь нижняя часть мирового диапазона. Еще 38 стран и территорий имеют долю мигрантов от 1 до 3%. Таким образом, всего 81 государство и территория относятся к группе, где иностранцы составляют менее 3% населения. Эта картина резко отличается от таких стран, как Канада, Австралия и Швейцария, где мигранты занимают значительную долю населения, а число жителей, родившихся за рубежом, продолжает расти.

Международные мигранты чаще всего не совершают дальних переездов. Около 47% из них перемещаются менее чем на 500 километров от места рождения, а большинство вообще остается в пределах своего континента.

В совокупности эти данные показывают, что международная миграция сосредоточена лишь в относительно небольшом числе стран, которые сегодня принимают основную часть мирового миграционного потока.