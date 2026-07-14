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Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения
Дискуссии о миграции обычно сосредоточены на странах, принимающих большое число приезжих. Однако во многих государствах мира доля иммигрантов остается крайне незначительной.
Согласно данным Отдела народонаселения ООН о международной миграции, в ряде стран и территорий доля жителей, родившихся за рубежом, не превышает 1% населения.
Самая низкая доля мигрантов зафиксирована на Кубе — всего 0,02%. Далее следуют Филиппины с показателем 0,08%, а также Китай и Мадагаскар, где иностранцы составляют лишь 0,12% населения.
Что означает показатель менее 1%? На практике это означает, что в случайно выбранной группе из 100 жителей обычно не окажется ни одного человека, родившегося в другой стране.
Среди государств с такой низкой долей мигрантов находятся и одни из самых населенных стран мира — Китай, Индия, Индонезия и Нигерия. Именно поэтому почти три пятых населения Земли живут в странах, где международная миграция практически не оказывает заметного влияния на демографическую структуру общества.
Японию часто приводят в пример страны с крайне низким уровнем иммиграции. Однако даже там около 3% населения составляют люди, родившиеся за пределами страны, что значительно выше порога, использованного при составлении данной карты.
Во всех государствах, представленных в исследовании, доля иностранцев еще меньше.
На карте показана лишь нижняя часть мирового диапазона. Еще 38 стран и территорий имеют долю мигрантов от 1 до 3%. Таким образом, всего 81 государство и территория относятся к группе, где иностранцы составляют менее 3% населения. Эта картина резко отличается от таких стран, как Канада, Австралия и Швейцария, где мигранты занимают значительную долю населения, а число жителей, родившихся за рубежом, продолжает расти.
Международные мигранты чаще всего не совершают дальних переездов. Около 47% из них перемещаются менее чем на 500 километров от места рождения, а большинство вообще остается в пределах своего континента.
В совокупности эти данные показывают, что международная миграция сосредоточена лишь в относительно небольшом числе стран, которые сегодня принимают основную часть мирового миграционного потока.
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Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
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