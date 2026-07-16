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Embraer представила новое поколение самого продаваемого легкого бизнес-джета в мире
Бразильская авиастроительная компания Embraer представила новую модификацию своего самого успешного легкого бизнес-джета — Phenom 300EV. Новинка стала дальнейшим развитием семейства Phenom 300, которое уже 14 лет подряд удерживает статус самого продаваемого легкого реактивного самолета в мире.
Новая версия сохранила звание самого быстрого и дальнобойного легкого бизнес-джета, одновременно получив заметные улучшения в области безопасности, авионики, летных характеристик и комфорта пассажиров.
Одним из главных нововведений стала современная авионика Garmin G3000 Prodigy Touch, разработанная специально для Embraer на базе хорошо известного комплекса Garmin G3000.
Система получила ряд новых функций, включая Emergency Autoland — технологию автоматической аварийной посадки. Если пилот потеряет способность управлять самолетом, система самостоятельно возьмет управление на себя, выберет подходящий аэродром и безопасно выполнит посадку.
По данным Embraer, Phenom 300EV станет крупнейшим бизнес-джетом в своем классе, оснащенным такой системой. Кроме того, самолет получил автоматическую систему торможения Autobrake, которая повышает безопасность и делает взлеты и посадки более плавными.
Еще одним новшеством стал электронный блок управления Multi-Purpose Electronic Controller (MEC). Он объединяет цифровую систему управления рулением и другие электронные системы самолета, снижая нагрузку на экипаж и упрощая техническое обслуживание.
По летным характеристикам новый Phenom 300EV сохранил максимальную скорость предыдущей версии — примерно 860 километров в час. При этом инженерам удалось немного увеличить дальность полёта и полезную нагрузку. Теперь самолет способен преодолеть более 3800 киломтеров без дозаправки и перевозить до 1390 килограммов полезной нагрузки.
Первые поставки нового Embraer Phenom 300EV заказчикам запланированы на 2028 год.
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