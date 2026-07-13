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Видео: как крабы защитили робота-краба ученых от ската, приняв его за своего

Телеканал «Би-би-си» отправил в море робота-краба. Когда робота атаковал скат, настоящие крабы защитили его.

Скат атаковал крабов / © BBC Earth

«Би-би-си» снимал документальный сериал «Шпионы в океане». Чтобы приблизиться к морским обитателям, они отправляли специальных «роботов-шпионов».

Роботов оснастили встроенными камерами. Им удавалось снимать то, как ведут себя животные в дикой природе. Вероятно, появление человека помешало бы этому.

У берегов Австралии авторы выпустили робота-краба, запечатлевшего массовую линьку этих животных. Во время линьки крабы сбрасывают старый твердый панцирь. Первое время новый панцирь остается мягким и лишь со временем затвердевает. До этого крабов легко могут атаковать морские хищники, в том числе скаты.

Крабы защитили робота-краба / © BBC Earth

Крабы с твердым панцирем обычно стараются защитить своих уязвимых сородичей, укрывая их своими телами. Так они поступили и в эпизоде, попавшем на видео.

Однако робот остался стоять в стороне и в итоге получил повреждения. Тогда крабы пришли на помощь своему роботизированному собрату.