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Золотые тигры — одни из самых редких больших кошек в мире
Золотой тигр — это бенгальский тигр с редкой вариацией окраса, вызванной рецессивным признаком. Золотых тигров иногда встречали в дикой природе, но сейчас у ученых нет подтвержденных данных о существовании устойчивой популяции таких животных.
Золотых тигров не выделяют в особый подвид. При этом такая генетическая мутация может возникнуть в любой популяции, но, судя по всему, рецессивный ген, ответственный за золотистую окраску, чаще всего встречается у бенгальских тигров.
Золотой окрас связан с рецессивным «широкополосным» геном, влияющим на выработку черного цвета во время цикла роста шерсти. Ученые провели анализ генеалогических древ золотых тигров и пришли к выводу, что они — генетически нормальные тигры с добавлением рецессивного гена-модификатора.
Предполагается, что этот ген изменяет соотношение двух пигментов: феомеланина (красно-желтый пигмент) и эумеланина (черный пигмент). Шерсть тигра становится светло-золотистой, а полосы — красновато-коричневыми.
«Широкополосный» ген относится к рецессивным. Таким образом, чтобы у потомства проявился золотой окрас, оба родителя должны быть его носителями. Если носителем будет только один из родителей, тигренок получится обычного рыжего окраса, но он сможет передать этот ген своим потомкам.
Большинство известных золотых тигров содержатся в неволе. Программы разведения помогают сохранить золотых тигров, но они обладают некоторыми рисками. Близкородственное скрещивание увеличивает риск генетических нарушений, а селекция по редкому окрасу может снижать генетическое разнообразие.
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