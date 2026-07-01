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Никакой интриги: в сеть утекли документы и видео с новым iPhone18 Pro

В сеть попали материалы, посвященные новому смартфону iPhone 18 Pro, еще до его официального анонса. Помимо видео с краш-тестами, в открытом доступе оказались списки компонентов и поставщиков Apple.

Краш-тест iPhone 18 Pro / © Apple, Tata Electronics, evleaks / X

Видео с краш-тестами iPhone 18 Pro появились в социальной сети X. На кадрах виден смартфон с серебристым корпусом и блоком из трех камер. Вскоре материалы начали пропадать с платформы. Социальная сеть заблокировала аккаунт @evleaks, опубликовавший видео с краш-тестами.

Видео и документы попали в сеть после взлома Tata Electronics — индийского подрядчика Apple. Хакерская группировка World Leaks выложила более 200 тысяч файлов. Среди них оказались чертежи плат iPhone 18 Pro и данные о поставщиках компонентов. Также в сети оказались документы, связанные с Tesla, TSMC и Qualcomm.

Apple обычно не предпринимает публичных действий в отношении инсайдеров. Однако эта утечка, судя по всему, оказалась для компании более чувствительной. В сеть утекли не просто слухи, а реальные документы, которые касались, в том числе чипов материнской платы и элементов батарей. Кроме того, Apple предпочитает не раскрывать до выхода, кто производит компоненты ее устройств.

Краш-тест iPhone 18 Pro / © Apple, Tata Electronics, evleaks / X

В Tata Electronics подтвердили факт утечки. Представители компании отметили, что после взлома они ограничили удаленный доступ к внутренним системам, а также привлекли к расследованию независимых консультантов.