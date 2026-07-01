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Где цифровой щит крепче всего: топ-7 стран по киберустойчивости

Кибербезопасность давно перестала быть исключительно технической задачей для ИТ-специалистов. В 2026 году она превратилась в один из важнейших показателей национальной мощи государства.

Сингапур / © Wikimedia Commons

Сегодня правительства обязаны защищать не только военные сети, но и банковскую систему, больницы, энергетическую инфраструктуру, транспорт, государственные информационные ресурсы и персональные данные граждан.

Крупномасштабная кибератака способна нарушить повседневную жизнь страны почти так же серьезно, как и традиционный кризис в сфере безопасности.

Именно поэтому столь большое значение имеет Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index, GCI), подготовленный Международным союзом электросвязи (ITU). При составлении рейтинга оцениваются пять ключевых направлений: законодательная база, технические возможности, институциональная организация, развитие кадрового потенциала и международное сотрудничество.

По совокупности этих критериев несколько государств уверенно входят в число мировых лидеров в сфере киберобороны.

1. Сингапур

Сингапур остается одним из наиболее убедительных примеров того, как небольшое государство может создать одну из самых эффективных систем киберзащиты в мире. В рейтинге GCI страна получила 99,86 балла из 100, войдя в высшую категорию — Tier 1.

В Сингапуре сформирована централизованная система кибербезопасности, опирающаяся на специализированные государственные ведомства, развитую инфраструктуру реагирования на компьютерные инциденты и четкое законодательство по защите критически важной инфраструктуры. При этом власти рассматривают киберграмотность как обязанность всего общества, а не исключительно государственных структур. Для одного из крупнейших мировых финансовых и технологических центров такой уровень готовности имеет принципиальное значение.

2. Индонезия

Одним из главных открытий последнего рейтинга стала Индонезия. Страна набрала максимальные 100 баллов, заняв место в категории Tier 1.

Такой результат отражает впечатляющий прогресс Индонезии в создании современной национальной системы киберобороны. Его обеспечили совершенствование законодательства, укрепление государственных институтов и усиление защиты критически важной информационной инфраструктуры. Это особенно важно для страны, где цифровизация стремительно охватывает государственное управление, финансовый сектор, электронную коммерцию и сферу государственных услуг.

3. Вьетнам

Вьетнам без лишнего шума превратился в одного из мировых лидеров в области кибербезопасности. Страна получила 99,74 балла и также вошла в высшую категорию Tier 1.

Успех стал результатом последовательного развития по всем пяти направлениям рейтинга. Во Вьетнаме были приняты современные законы о борьбе с киберпреступностью, разработаны технические стандарты, созданы национальные механизмы координации и программы подготовки специалистов. Кроме того, страна активно расширяет международное сотрудничество в области обмена информацией о киберугрозах и совместной разработки мер защиты.

4. Таиланд

Еще одним представителем Юго-Восточной Азии среди мировых лидеров стал Таиланд. Страна получила 99,22 балла и также вошла в категорию Tier 1.

Высокая оценка стала результатом последовательного укрепления национальной системы кибербезопасности. Таиланд создал эффективные механизмы реагирования на компьютерные инциденты, усилил защиту критически важной инфраструктуры и активно инвестирует в подготовку специалистов, необходимых для цифровой трансформации экономики.

Кибероборона заключается не только в ликвидации последствий атак. Не менее важно заранее создать квалифицированные кадры, необходимые технологии и эффективные процедуры защиты.

5. Малайзия

Высокие позиции Малайзии стали итогом многолетней государственной политики по развитию системы кибербезопасности. В рейтинге GCI страна набрала 98,82 балла, войдя в высшую категорию Tier 1.

За последние годы здесь была создана комплексная система, включающая современное законодательство, национальную стратегию кибербезопасности, механизмы реагирования на инциденты и защиту критической информационной инфраструктуры.

Особое внимание уделяется повышению цифровой грамотности населения и подготовке специалистов. Ведь даже самые совершенные технологии оказываются бесполезными, если люди не умеют ими правильно пользоваться.

Подход Малайзии направлен на то, чтобы кибербезопасность стала не отдельной функцией ИТ-служб, а естественной частью работы любой организации.

6. Индия

Вхождение Индии в число лидеров особенно примечательно с учетом масштабов страны. Получив 98,49 балла, Индия вошла в категорию Tier 1, которую ITU относит к государствам, служащим примером для остальных.

Сильной стороной страны является развитая законодательная база, включая Закон об информационных технологиях и современные нормы по защите персональных данных.

Однако национальная система киберобороны строится не только на законах.

Ключевую роль играет государственный центр реагирования на компьютерные инциденты CERT-In, а также отраслевые центры реагирования (CERT), действующие, например, в финансовом секторе и энергетике.

7. Нидерланды

Нидерланды редко первыми приходят на ум при разговоре о мировых лидерах в сфере кибербезопасности. Тем не менее страна стабильно занимает высокие позиции в экспертных рейтингах, включая National Cyber Power Index.

Главное преимущество Нидерландов заключается в глубокой интеграции вопросов кибербезопасности в национальную стратегию безопасности.

Страна уже давно отказалась от исключительно оборонительной модели и активно развивает возможности по раннему выявлению, предотвращению и нейтрализации враждебной киберактивности. Этому способствует наличие сильных технических институтов, эффективных служб быстрого реагирования и тесного взаимодействия между государством, бизнесом и международными партнерами.

Почему именно эти страны стали лидерами?

Лидирующие позиции в области киберобороны определяются вовсе не количеством закупленных технологий. Их объединяет создание комплексной национальной системы защиты, включающей современное законодательство, специализированные государственные структуры, подготовленных специалистов, высокий уровень цифровой грамотности населения, технические центры реагирования и широкое международное сотрудничество.

Эффективность киберобороны сегодня зависит именно от того, насколько слаженно работают все эти элементы.

В мире, где источниками кибератак могут быть как государственные структуры, так и преступные группировки или отдельные злоумышленники, высокая киберустойчивость перестала быть желательной характеристикой. Она стала неотъемлемой частью национальной безопасности любого современного государства.