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Карта: глобальный демографический разлом

Мир все отчетливее разделяется по уровню рождаемости. Одна группа стран уже столкнулась с тем, что число рождений недостаточно для естественного воспроизводства населения, тогда как в другой рост населения по-прежнему обеспечивается сравнительно высокой рождаемостью.

Карта: глобальный демографический разлом / © Visual Capitalist

Этот демографический разрыв имеет далеко идущие последствия: ускорение старения населения, изменения на рынке труда, усиление миграционных процессов и влияние на долгосрочные перспективы экономического роста.

На карте показано, какие страны находятся выше, а какие — ниже уровня простого воспроизводства населения, составляющего 2,1 ребенка на одну женщину. Данные основаны на прогнозах ООН.

Разделение мира по уровню рождаемости носит ярко выраженный региональный характер.

Практически вся Европа уже находится ниже уровня простого воспроизводства населения. К ней присоединяется большинство стран Северной и Южной Америки, а также Восточной Азии. В то же время большинство государств Африки, а также ряд стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии сохраняют рождаемость выше уровня воспроизводства. Однако карта демонстрирует и несколько примечательных исключений.

Несмотря на удивительно последовательные региональные закономерности, ряд стран заметно отличается от своих соседей.

Центральная Америка. В Гондурасе, Никарагуа и Гватемале коэффициент рождаемости немного превышает уровень воспроизводства. При этом почти все остальные страны Америки — как к северу, так и к югу от них — уже находятся ниже этого порога.

Африка. Тунис — единственная страна материковой Африки, где коэффициент рождаемости опустился ниже отметки 2,1.

Южная Америка. Здесь выделяются два очага сравнительно высокой рождаемости: Перу и Парагвай, а также регион Гвиан — Гайана, Суринам и Французская Гвиана.

Ближний Восток. В Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне рождаемость уже ниже уровня воспроизводства, тогда как почти все окружающие их страны сохраняют более высокие показатели.

Южная и Центральная Азия. Непрерывная полоса стран — от Пакистана через Казахстан до Монголии — сохраняет рождаемость выше уровня воспроизводства. К этой группе относится и Бангладеш.

Юго-Восточная Азия. Лаос и Камбоджа выделяются рождаемостью выше уровня воспроизводства. Индонезия — единственная страна, где коэффициент рождаемости составляет ровно 2,1, то есть точно соответствует уровню простого воспроизводства населения.

Большинство этих исключений объясняется тем, что соответствующие страны находятся на иных этапах демографического перехода по сравнению со своими соседями.

Их уровень рождаемости пока остается выше или ниже порога простого воспроизводства, тогда как окружающие государства уже перешли на следующую стадию демографического развития. В результате на карте возникают своеобразные «островки», резко контрастирующие с общей региональной картиной.