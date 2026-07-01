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Где мужчин значительно больше, чем женщин: страны-рекордсмены по дисбалансу
В большинстве стран мира численность мужчин и женщин распределена примерно поровну. Однако есть несколько государств, которые заметно отклоняются от этой глобальной нормы. В Катаре почти трое из каждых четырех жителей — мужчины, а ряд соседних стран Персидского залива также демонстрирует необычно высокую долю мужского населения, главным образом из-за трудовой миграции.
Новая визуализация ранжирует страны по доле мужчин в общей численности населения, используя последние доступные данные Всемирного банка.
Лидером рейтинга является Катар, где мужчины составляют около 72% населения. За ним следуют Объединенные Арабские Эмираты — примерно 64%. Также значительно выше мирового среднего уровня находятся Оман, Бахрейн, Кувейт и Саудовская Аравия. Эти страны являются ярко выраженными демографическими «выбросами» на фоне большинства государств мира, где соотношение полов обычно близко к 50/50.
Главный фактор — трудовая миграция. Страны с крупными секторами строительства, энергетики, услуг и инфраструктуры привлекают огромное количество иностранных рабочих, значительная часть которых — мужчины. Это может резко нарушать демографический баланс, особенно в небольших странах, где мигранты составляют существенную долю населения.
Экономики стран Персидского залива — такие как Катар — занимают верхние позиции рейтинга, тогда как такие государства, как Бутан, Экваториальная Гвинея, Индия и Папуа — Новая Гвинея, демонстрируют более умеренное преобладание мужчин.
Даже без миграции население обычно начинает с небольшим перевесом мужчин. Согласно исследованиям BBC и Our World in Data, биологически на каждые 100 девочек рождается примерно 105 мальчиков.
В некоторых странах Азии этот дисбаланс может усиливаться из-за практик селективного выбора пола и культурного предпочтения сыновей. Именно поэтому обсуждение глобального гендерного неравенства часто включает демографические факторы наряду с экономическими и социальными показателями.
Высокая доля мужского населения — это демографический дисбаланс, у которого нет единственной причины. В странах Персидского залива он в основном связан с миграцией и спросом на рабочую силу. В других регионах на баланс влияют соотношение полов при рождении, культурные установки, продолжительность жизни и миграционные потоки.
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