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В Китае откроют первый в мире отель, полностью управляемый роботами

Китай объявил о планах открыть первый в мире отель, все основные функции которого будут выполнять исключительно роботы. Проект станет важной вехой на пути к полностью автоматизированной индустрии гостеприимства.

Робот компании Pudu Robotics / © Pudu Robotics

Отель строится в провинции Гуандун и, как ожидается, примет первых постояльцев в 2027 году. Управлять гостиничным комплексом будет компания Pudu Robotics.

Все ключевые операции — работа стойки регистрации, оформление заезда и выезда, доставка заказов в номера, уборка помещений, приготовление пищи и помощь гостям — будут полностью возложены на роботов.

Проект стал логическим продолжением опыта Pudu Robotics, которая уже успешно внедряет сервисных роботов в розничной торговле, ресторанах и сфере профессиональной уборки. Теперь компания делает следующий шаг, распространяя автоматизацию на весь гостиничный комплекс.

© Pudu Robotics

Новый гостиничный комплекс появится на Западном искусственном острове, расположенном на транспортном переходе Шэньчжэнь — Чжуншань в провинции Гуандун. Разработчики называют его первым в мире отелем с полным роботизированным обслуживанием. Роботы будут выполнять практически все функции персонала: встречать гостей, оформлять заселение, доставлять вещи и питание в номера, заниматься уборкой, готовить блюда и консультировать посетителей. Чтобы продемонстрировать возможности будущего комплекса, компания Pudu Robotics превратила церемонию подписания соглашения о строительстве отеля в масштабную презентацию своих сервисных роботов.

Посетители увидели, как робот FlashBot самостоятельно осуществляет продажи через встроенный торговый автомат и доставляет покупки в номера. Транспортный робот PUDU T300, способный перевозить грузы массой до 300 килограммов, самостоятельно доставлял тяжелый багаж и пользовался лифтами без участия человека. За чистотой на площадке непрерывно следили роботы PUDU CC1 Pro и PUDU MT1, оснащенные системами искусственного интеллекта для обнаружения мусора и полностью автономной уборки полов.

Робот BellaBot Pro угощал гостей свежесваренным кофе, одновременно поддерживая разговор и используя световые эффекты для создания дружелюбной атмосферы. KettyBot Pro развозил закуски и напитки, а встроенный экран отображал информацию о мероприятии. Завершилась презентация интерактивным шоу с участием гуманоидного робота PUDU D5, продемонстрировавшего, что роботы способны не только выполнять рутинные операции, но и повышать вовлеченность гостей.

Запуск гостиницы будет проходить поэтапно. Первые открытые испытания запланированы на конец 2026 года. На начальном этапе откроется ограниченное количество номеров, где посетители смогут оценить работу роботизированной стойки регистрации, автоматическую доставку заказов в номера и другие сервисы, основанные на технологиях искусственного интеллекта.

В отличие от большинства современных «умных» отелей, где автоматизированы лишь отдельные процессы, гостиница Pudu создается как единая роботизированная экосистема. Все роботы будут взаимодействовать между собой и координировать работу на каждом этапе обслуживания гостей.

По информации компании, единая интеллектуальная платформа объединит регистрацию, услуги консьержа, доставку багажа и заказов, ресторанное обслуживание, уборку номеров и другие сервисы. Роботы будут постоянно обмениваться информацией, обеспечивая непрерывное и персонализированное обслуживание на всей территории гостиницы.

Автоматизация затронет не только взаимодействие с постояльцами, но и внутреннюю логистику, что позволит создать один из первых в мире полностью автономных гостиничных комплексов с роботизированным обслуживанием полного цикла.