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Самые быстрые вертолеты в мире

На протяжении десятилетий конструкторы вертолетов сталкивались с фундаментальной инженерной проблемой: чем выше скорость полета, тем сложнее сохранять устойчивость и управляемость машины.

Westland Lynx / © Wikimedia Commons

По мере приближения концов лопастей несущего винта к скорости звука возникают аэродинамические эффекты, серьезно ограничивающие характеристики вертолета — явление, с которым самолеты классической схемы практически не сталкиваются.

Тем не менее нескольким машинам удалось раздвинуть эти границы. Благодаря инновационной конструкции несущих винтов, мощным силовым установкам и нестандартным компоновочным решениям они стали самыми быстрыми серийными вертолетами в истории. Ниже семь рекордсменов.

1. Westland Lynx. Максимальная скорость: 400 километров в час.

Westland Lynx по-прежнему остается самым быстрым вертолетом классической схемы, когда-либо построенным. В 1986 году специально модифицированный Lynx установил официальный мировой рекорд скорости Международной авиационной федерации (FAI), развив 400,87 километров в час. Этот рекорд не побит до сих пор.

Изначально Lynx создавался как многоцелевой военный вертолет, способный выполнять транспортные задачи, вести разведку и бороться с подводными лодками. Рекордный полет стал возможен благодаря новым лопастям несущего винта BERP и модернизированным двигателям, наглядно продемонстрировавшим, насколько совершенствование аэродинамики способно повысить летные характеристики вертолета.

Ми-35М / © РИА Новости

2. Ми-35М. Максимальная скорость: 310 километров в час.

Ми-35М — один из самых быстрых и наиболее мощно вооруженных ударных вертолетов, выпускаемых серийно. Представляя собой глубокую модернизацию легендарного Ми-24, он сочетает возможность перевозки десанта с внушительным арсеналом, включающим противотанковые ракеты, неуправляемые реактивные снаряды и 23-миллиметровую пушку.

Обтекаемый фюзеляж и мощные двигатели позволяют машине развивать необычно высокую для вертолёта скорость, обеспечивая быстрое усиление подразделений или нанесение ударов по целям на значительном удалении. Ми-35М продолжает состоять на вооружении многих стран.

Sikorsky CH-53K King Stallion / © Wikimedia Commons

3. Sikorsky CH-53K King Stallion. Максимальная скорость: 315 километров в час.

Несмотря на то что CH-53K King Stallion создавался прежде всего как тяжелый транспортный вертолет, для машины такого класса он обладает впечатляющей скоростью.

Разработанный для Корпуса морской пехоты США, CH-53K способен перевозить бронетехнику, артиллерийские системы и крупногабаритные грузы, включая эксплуатацию с универсальных десантных кораблей.

Три мощных двигателя, композитная конструкция планера и современная цифровая система управления полетом позволяют сочетать выдающуюся грузоподъемность с высокой крейсерской и максимальной скоростью. Сегодня это самый совершенный тяжелый транспортный вертолет, находящийся на вооружении западных стран.

Ка-52 «Аллигатор» / © Wikimedia Commons

4. Ка-52 «Аллигатор». Максимальная скорость: 300 километров в час.

Российский Ка-52 «Аллигатор» сочетает высокую скорость с исключительной маневренностью. Его характерная соосная схема несущих винтов избавляет машину от необходимости использовать рулевой винт, снижая потери мощности и значительно повышая маневренные качества.

Созданный как разведывательно-ударный вертолет, Ка-52 вооружен противотанковыми управляемыми ракетами, корректируемыми и неуправляемыми ракетами, а также 30-миллиметровой автоматической пушкой. Современный комплекс авионики и высокая скорость делают его одним из самых быстрых серийных ударных вертолетов, находящихся в эксплуатации.

AgustaWestland AW101 Merlin / © Wikimedia Commons

5. AgustaWestland AW101 Merlin. Максимальная скорость: 309 километров в час.

AW101 Merlin — универсальный трехдвигательный вертолет, применяемый для борьбы с подводными лодками, поисково-спасательных операций и военных транспортных задач.

Несмотря на внушительные размеры, он способен развивать скорость свыше 300 километров в час, перевозя десант или специализированное оборудование. Большая дальность полета и высокая надежность сделали Merlin одной из основных платформ для ряда стран НАТО, включая Великобританию и Италию.

CH-47F Chinook / © Wikimedia Commons

6. Boeing CH-47F Chinook. Максимальная скорость: 315 километров в час.

Двухвинтовой CH-47F Chinook более шестидесяти лет остается одним из лучших тяжелых транспортных вертолетов мира.

Продольная схема с двумя несущими винтами исключает необходимость в рулевом винте, благодаря чему большая часть мощности двигателей используется непосредственно для создания подъёмной силы и увеличения поступательной скорости.

Современные модификации CH-47F перевозят личный состав, артиллерию и различные грузы в сложных условиях местности, сохраняя скорость, сопоставимую со многими специализированными транспортными вертолетами.

NHIndustries NH90 / © Wikimedia Commons

7. NHIndustries NH90. Максимальная скорость: 300 километров в час.

Разработанный европейским консорциумом NHIndustries, вертолет NH90 выпускается как в тактической транспортной, так и в корабельной версии.

NH90 способен выполнять широкий спектр задач — от перевозки войск и противолодочной борьбы до участия в гуманитарных и спасательных операциях. Благодаря максимальной скорости 300 километров в час он входит в число самых быстрых средних военных вертолетов, находящихся сегодня на вооружении различных стран мира.