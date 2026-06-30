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Когда в европейских странах появился первый McDonald’s
Сегодня McDonald's — один из самых узнаваемых брендов в мире. Первый ресторан открылся в 1940 году в Сан-Бернардино (Калифорния, США). Современная модель сети быстрого питания сформировалась в 1948 году. На инфографике показано, когда McDonald's пришел в страны Европы.
Рестораны быстрого питания McDonald’s работают более чем в 100 странах мира. При этом первое заведение за пределами США появилось в 1967 году в Канаде. В Европе первый McDonald’s открылся в августе 1971 года — в Нидерландах.
В декабре 1971 года McDonald’s появился в Германии. В 1972 году ресторан открылся во Франции.
В Россию McDonald’s пришел в 1990 году. В Москве ресторан открылся 31 января рядом со станцией метро «Пушкинская». На тот момент он считался самым большим заведением сети.
В 2022 году бренд ушел из России и Беларуси. В Казахстане McDonald’s приостановил работу в ноябре 2022 года из-за проблем с цепочками поставок. Сейчас в этих странах работают сети ресторанов под локальными брендами.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
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Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
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3 Октября, 2016
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
22 Ноября, 2016
История Земли за полчаса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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