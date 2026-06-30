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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 июня, 11:37
Рейтинг: +247
Посты: 892

Когда в европейских странах появился первый McDonald’s

Сегодня McDonald's — один из самых узнаваемых брендов в мире. Первый ресторан открылся в 1940 году в Сан-Бернардино (Калифорния, США). Современная модель сети быстрого питания сформировалась в 1948 году. На инфографике показано, когда McDonald's пришел в страны Европы.

Сообщество
# бизнес
# бренды
# Европа
# Инфографики
# карта
Когда в европейских странах появился первый McDonald's / © Reddit
Когда в европейских странах появился первый McDonald’s / © Reddit

Рестораны быстрого питания McDonald’s работают более чем в 100 странах мира. При этом первое заведение за пределами США появилось в 1967 году в Канаде. В Европе первый McDonald’s открылся в августе 1971 года — в Нидерландах.

В декабре 1971 года McDonald’s появился в Германии. В 1972 году ресторан открылся во Франции.

В Россию McDonald’s пришел в 1990 году. В Москве ресторан открылся 31 января рядом со станцией метро «Пушкинская». На тот момент он считался самым большим заведением сети.

В 2022 году бренд ушел из России и Беларуси. В Казахстане McDonald’s приостановил работу в ноябре 2022 года из-за проблем с цепочками поставок. Сейчас в этих странах работают сети ресторанов под локальными брендами.

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