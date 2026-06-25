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Китай создал самый быстрый суперкомпьютер в мире
Суперкомпьютер из Шэньчжэня признан самым быстрым в мире. Примечательно, что он построен исключительно на стандартных микропроцессорах и не использует специализированные графические ускорители (GPU), на которых сегодня работает большинство высокопроизводительных вычислительных систем.
Китай вновь завоевал один из самых престижных титулов в сфере вычислительной техники, усилив технологическое соперничество с Соединенными Штатами — соперничество, имеющее серьезные последствия для науки, национальной безопасности и геополитики.
Система под названием LineShine, расположенная в Шэньчжэне, была признана самым быстрым суперкомпьютером мира по результатам стандартного набора тестов, используемых международным сообществом разработчиков суперкомпьютеров.
Помимо рекордной производительности, система привлекла внимание своей архитектурой: в отличие от большинства современных суперкомпьютеров, она не опирается на графические процессоры (GPU), а использует только центральные процессоры (CPU).
Как Китай обошелся без GPU?
В последние годы именно графические процессоры, разработанные главным образом компаниями Nvidia и AMD, стали ключевым оружием в гонке суперкомпьютеров. Эти чипы особенно эффективны при выполнении большого количества параллельных операций, включая векторные вычисления и матричное умножение — основу многих современных ИИ-алгоритмов.
Когда Вашингтон ограничил доступ Китая к передовым GPU и современному оборудованию для производства полупроводников, это подтолкнуло китайских разработчиков к поиску альтернативных решений.
LineShine построен по необычному принципу. В большинстве современных суперкомпьютеров функции CPU и GPU разделены, тогда как китайская система объединяет их в рамках единой архитектуры. Для ускорения матричных и векторных вычислений используются специальные аппаратные блоки, встроенные непосредственно в процессоры. Всего система содержит почти 14 миллионов вычислительных ядер, размещенных в 90 аппаратных стойках.
Основой проекта стали процессоры собственной разработки, использующие набор инструкций компании Arm Holdings — британского разработчика, контролируемого японским конгломератом SoftBank.
Архитектура Arm наиболее известна благодаря смартфонам, однако в последние годы ее активно внедряют в центрах обработки данных такие компании, как Nvidia, Amazon и Qualcomm.
Китайские разработчики пока не раскрывают, какая компания производила процессоры для LineShine и по какому технологическому процессу они изготовлены.
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