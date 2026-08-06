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Инфографика: крупнейший импортный партнер каждой страны

Промышленное могущество Китая кардинально изменило структуру мировой торговли. В 2024 году больше стран импортировали товары из Китая, чем из любого другого государства.

Инфографика: крупнейший импортный партнер каждой страны / © Visual Capitalist

Эта карта показывает крупнейшего импортного партнера каждой страны на основе самых данных за 2024 год, подготовленных OEC World, UN Comtrade и Международным валютным фондом (через платформу Our World in Data). В расчет включены только импортируемые товары — импорт услуг не учитывался.

Китай стал крупнейшим экспортером товаров в мире. Его положительное сальдо торговли с остальным миром превысило 1,2 триллиона долларов, что во многом объясняет, почему столь большое число государств закупает больше товаров именно в Китае, чем где-либо еще. По состоянию на 2024 год Китай является крупнейшим импортным партнером для 100 стран и территорий, включая такие крупные экономики, как Бразилия, Германия, Индия, Япония, Россия и Южная Корея.

Доминирующее положение Китая в мировой торговле обусловлено его статусом глобальной производственной сверхдержавы, которую нередко называют «мировой фабрикой». Многие страны пытались защитить собственную промышленность от более дешевой китайской продукции, однако эти меры приносили лишь ограниченный успех.

При этом избыток производственных мощностей Китая уже давно не ограничивается товарами массового спроса — телевизорами или бытовой техникой. Сегодня он распространяется и на высокотехнологичную продукцию, включая электромобили и солнечные панели, что еще больше укрепляет ключевую роль страны в глобальном энергетическом переходе.

Китай остается единственной крупной экономикой Евразии, для которой крупнейшим импортным партнером являются Соединённые Штаты.

Несмотря на доминирование Китая в мировой торговле, США по-прежнему сохраняют лидирующие позиции в значительной части Западного полушария. Канада, Мексика, Колумбия, Эквадор, Гайана, Гаити, Доминиканская Республика, а также все страны Центральной Америки импортируют больше товаров из США, чем из любого другого государства.

Однако по сравнению с ситуацией двадцатилетней давности торговое влияние Соединённых Штатов заметно сократилось, поскольку Китай превратился в главный мировой производственный центр.

Подобно тому как США играют ключевую роль в Северной и Центральной Америке, Германия остается важнейшим импортным партнёром для многих европейских государств.

При этом сама Германия, как и Норвегия, Россия и Украина, импортирует больше товаров из Китая, чем из любой другой страны.

Несмотря на это, Германия продолжает оставаться одним из главных узлов европейской торговли и крупнейшим импортным партнером для Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании.

Во многом торговое влияние Германии обеспечивается членством в Европейском союзе и еврозоне. Глубокая интеграция в рамках единого таможенного и валютного пространства позволила немецким компаниям свободнее экспортировать продукцию и включить соседние рынки, в том числе Польшу, в свои производственные цепочки.