Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: в каких странах больше всего академической свободы

Во всем мире университеты постепенно теряют свою независимость. С 2015 года уровень академической свободы снизился в 50 странах, тогда как улучшение показателей зафиксировано лишь в девяти.

Карта: в каких странах больше всего академической свободы / © Visual Capitalist

Эта карта, основанная на Индексе академической свободы V-Dem за 2025 год и данных Our World in Data, показывает, в каких государствах университеты и ученые наиболее защищены от государственного и институционального вмешательства.

С почти максимальным результатом 0,98 балла первое место занимает Чехия. За ней следуют Эстония (0,97), Бельгия (0,95) и Словения (0,94).

Верхние строчки рейтинга практически полностью занимают европейские страны. Однако среди лидеров неожиданно оказались также Чили и Коста-Рика, опередившие многие гораздо более богатые государства. Во многих странах Латинской Америки автономия университетов прямо закреплена в конституциях, что защищает их от политического влияния.

Высокие позиции также занимают Ямайка и Сейшельские Острова, несмотря на их значительно более скромный экономический потенциал. Это свидетельствует о том, что для академической свободы институциональные гарантии зачастую важнее уровня благосостояния или геополитического веса страны.

На противоположном конце рейтинга находятся Китай, Иран, Мьянма и Никарагуа — государства, где условия для свободной научной деятельности остаются одними из самых жестких в мире. В Китае работу преподавателей и исследователей ограничивают камеры видеонаблюдения в аудиториях, система студенческих информаторов и строгий идеологический контроль. За последнее десятилетие показатель академической свободы в стране снизился примерно на 40%.

С 2010 года Индия стала одной из стран, где академическая свобода сокращалась наиболее стремительными темпами. Во время премьерства Нарендры Моди были пересмотрены школьные учебники, переписаны отдельные разделы истории страны, а ученые, чьи исследования или взгляды противоречили официальной позиции властей, все чаще сталкивались с давлением и запугиванием.

Дополнительное внимание к проблемам системы высшего образования привлекли массовые студенческие протесты. После отмены в 2026 году вступительного медицинского экзамена NEET-UG из-за утечки экзаменационных материалов по всей Индии распространилось молодежное протестное движение, которое в итоге способствовало отставке министра образования Дхармендры Прадхана.

Исследование показывает, что уровень академической свободы может меняться гораздо быстрее, чем принято считать. Даже университетские системы с многолетними традициями способны за одно десятилетие существенно изменить свое положение под влиянием политических решений и законодательных реформ.