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Топ-5 природных катастроф, навсегда изменивших ход истории

Природные катастрофы обычно запоминаются разрушениями, которые они оставляют после себя. Однако некоторые из них не просто уничтожают города, деревни или целые побережья — они меняют направление исторического развития.

Китайские беженцы, выжившие после великих наводнений 1931 года / © Wikimedia Commons

На протяжении веков землетрясения, наводнения, извержения вулканов и мощные штормы ослабляли империи, срывали завоевательные походы, меняли мировоззрение людей и заставляли общества заново осмысливать принципы строительства и выживания.

Ниже пять самых смертоносных природных катастроф, оказавших глубокое влияние на историю человечества.

1. Минойское извержение

Около 1600 года до нашей эры на острове Фера, известном сегодня как Санторини, произошло грандиозное вулканическое извержение. Это было одно из самых мощных вулканических событий древнего мира. Огромные массы пепла поднялись в атмосферу, поселения оказались погребены под слоями вулканических отложений, а по всему Эгейскому морю прокатились разрушительные цунами. Особенно сильно пострадала минойская цивилизация, центром которой был остров Крит.

Минойцы считались одним из наиболее развитых народов Средиземноморья. Они строили великолепные дворцы, контролировали обширные торговые пути и обладали мощным морским флотом. Извержение подорвало их экономику и значительно ослабило влияние в регионе.

Хотя катастрофа не уничтожила минойскую цивилизацию мгновенно, она, вероятно, ускорила ее упадок и способствовала усилению микенцев. Некоторые исследователи также связывают это событие с легендой об Атлантида, описанной позднее Платон.

2. Тайфуны, остановившие монголов

В XIII веке Монгольские завоевания превратили Монгольскую империю в крупнейшую сухопутную державу мира. После покорения огромных территорий Азии и Европы монголы обратили свой взгляд на Японию.

Они предприняли два крупных вторжения — в 1274 и 1281 годах. Для этого были собраны огромные флоты, перевозившие десятки тысяч воинов через море.

Однако обе экспедиции столкнулись с мощнейшими тайфунами. Штормы уничтожили значительную часть кораблей и рассеяли силы вторжения ещё до того, как они смогли закрепиться на японской территории.

В Японии эти бури получили название камикадзе — «божественный ветер». Они помогли сохранить независимость страны и остановили дальнейшее продвижение монголов на восток.

Событие глубоко укоренилось в японской исторической памяти и укрепило представление о божественном покровительстве стране.

3. Шэньсийское землетрясение 1556 года

Землетрясение, произошедшее в китайской провинции Шэньси в 1556 году, до сих пор считается самым смертоносным в истории человечества.

Катастрофа произошла во времена Династия Мин и унесла, по оценкам историков, около 830 тысяч жизней.

Столь колоссальное число жертв объяснялось тем, что многие жители региона жили в жилищах, вырубленных в мягких лессовых породах. Когда начались подземные толчки, тысячи таких домов обрушились практически мгновенно.

Землетрясение уничтожило деревни, сельскохозяйственные угодья, дороги и местные органы управления. Некоторые населенные пункты исчезли полностью.

Эта трагедия показала, что масштабы последствий зависят не только от силы природного явления, но и от того, как организована жизнь людей. В дальнейшем она способствовала развитию представлений о более безопасном строительстве, планировании поселений и мерах реагирования на стихийные бедствия.

4. Лиссабонское землетрясение 1755 года

1 ноября 1755 года мощнейшее землетрясение потрясло Лиссабон. Катастрофа произошла в День всех святых, когда множество людей находились в церквях.

За землетрясением последовали цунами и масштабные пожары, уничтожившие значительную часть города. Погибли десятки тысяч человек; по некоторым оценкам, число жертв достигло 100 тысяч.

Однако последствия катастрофы вышли далеко за пределы Португалии. До этого многие европейцы воспринимали подобные бедствия прежде всего как проявление божественной кары

Разрушение Лиссабона заставило философов, ученых и государственных деятелей задаваться новыми вопросами: можно ли изучать землетрясения научными методами? Можно ли строить города так, чтобы они выдерживали подобные удары природы?

Катастрофа оказала сильное влияние на мыслителей эпохи Просвещения, включая Вольтер, и способствовала зарождению научной сейсмологии. Впоследствии Лиссабон был отстроен заново по более продуманному и устойчивому плану.

5. Великие наводнения в Китае 1931 года

Наводнения 1931 года в Китае считаются одной из самых смертоносных природных катастроф в истории человечества.

Их причиной стали обильное таяние снегов, экстремальные ливни и выход из берегов крупнейших рек страны, включая Янцзы и Хуайхэ. Огромные территории оказались затоплены.

По различным оценкам, число погибших составило от одного до четырех миллионов человек. Люди умирали не только от самого наводнения, но и от голода, болезней и разрушения жизненно важной инфраструктуры.

Миллионы людей лишились жилья, а многие города и деревни оставались под водой в течение длительного времени. Эта катастрофа заставила Китай пересмотреть подходы к защите от наводнений, управлению речными системами, градостроительству и сельскому хозяйству. Она стала наглядным напоминанием о том, насколько опасными могут быть экстремальные погодные явления в густонаселённых районах с недостаточно развитой инфраструктурой.

История показывает, что природные катастрофы — это не просто эпизоды разрушения. Их последствия определяются тем, насколько общество готово к бедствию, как оно реагирует на него и какие уроки извлекает после восстановления.

Во многих случаях главное наследие катастрофы заключается не в масштабе разрушений, а в тех переменах, которые она запускает. Именно эти перемены нередко определяют будущее государств, народов и целых цивилизаций.