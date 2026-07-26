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Юлия Николаева
Юлия Николаева
26 июля, 08:18
Рейтинг: +157
Посты: 243

Рейтинг стран-лидеров по налоговой прозрачности в 2026 году

Индонезия заняла первое место в мире по уровню прозрачности раскрытия информации о налоговых льготах. Согласно последнему Глобальному индексу прозрачности налоговых расходов (Global Tax Expenditures Transparency Index, GTETI), страна обошла Южную Корею и набрала 79,9 балла из 100.

Сообщество
# инфографика
# Налоги
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг стран-лидеров по налоговой прозрачности в 2026 году / © World Visualized 
Рейтинг стран-лидеров по налоговой прозрачности в 2026 году / © World Visualized 

Индекс, который публикует Global Tax Expenditures Lab (GTEL), оценивает, насколько открыто правительства информируют о так называемых налоговых расходах — льготах, освобождениях от налогов, налоговых вычетах, кредитах и пониженных ставках. Эти меры представляют собой недополученные государством доходы бюджета и широко используются для поддержки отдельных отраслей экономики, привлечения инвестиций и реализации социальной политики.

По сравнению с предыдущим выпуском рейтинга Индонезия поднялась на одну позицию и стала мировым лидером с результатом 79,9 балла, лишь немного опередив Республику Корея, которая, набрав 78,3 балла, уступила первое место.

Одним из главных прорывов рейтинга стала Австралия, поднявшаяся сразу на восемь позиций и занявшая третье место с 76,3 балла. Столь же значительный рывок совершили Нидерланды, которые также улучшили свое положение на восемь строчек и стали четвертыми с результатом 75,5 балла. Замкнула первую пятерку Канада — 72,9 балла, несмотря на снижение на две позиции.

Шестое место заняла Германия (72,2 балла), за ней следует Россия с результатом 71,3 балла. Лучшей среди африканских стран стал Бенин, занявший восьмое место в мире с 71,0 балла. Первую десятку также замкнули Франция (68,9 балла) и Бразилия (68,8 балла).

В отличие от рейтингов, оценивающих общую конкурентоспособность налоговых систем, GTETI сосредоточен исключительно на прозрачности. Эксперты анализируют, публикуют ли правительства исчерпывающую информацию о налоговых льготах, включая их законодательную основу, предполагаемые бюджетные потери, цели введения, круг получателей и результаты регулярной оценки эффективности.

При составлении рейтинга учитываются пять ключевых направлений:

  • качество институциональной базы;
  • полнота и качество отчетности;
  • доступность информации для общественности;
  • механизмы контроля и подотчетности;
  • проведение оценок, позволяющих определить, достигают ли налоговые стимулы поставленных целей.

По мнению специалистов Global Tax Expenditures Lab, открытое раскрытие такой информации помогает правительствам, законодателям и обществу лучше понимать реальную стоимость налоговых льгот и оценивать, насколько эффективно расходуются государственные ресурсы.

Во многих странах объем налоговых расходов достигает нескольких процентов валового внутреннего продукта и сопоставим с масштабами прямых государственных расходов. При этом во многих государствах информация о подобных мерах до сих пор публикуется лишь в ограниченном объеме.

Авторы исследования подчеркнули, что повышение прозрачности отчетности способствует укреплению бюджетной дисциплины, позволяет принимать решения на основе объективных данных и помогает властям своевременно оценивать, сохраняют ли налоговые льготы свою эффективность и необходимость.

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