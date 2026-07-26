Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран-лидеров по налоговой прозрачности в 2026 году
Индонезия заняла первое место в мире по уровню прозрачности раскрытия информации о налоговых льготах. Согласно последнему Глобальному индексу прозрачности налоговых расходов (Global Tax Expenditures Transparency Index, GTETI), страна обошла Южную Корею и набрала 79,9 балла из 100.
Индекс, который публикует Global Tax Expenditures Lab (GTEL), оценивает, насколько открыто правительства информируют о так называемых налоговых расходах — льготах, освобождениях от налогов, налоговых вычетах, кредитах и пониженных ставках. Эти меры представляют собой недополученные государством доходы бюджета и широко используются для поддержки отдельных отраслей экономики, привлечения инвестиций и реализации социальной политики.
По сравнению с предыдущим выпуском рейтинга Индонезия поднялась на одну позицию и стала мировым лидером с результатом 79,9 балла, лишь немного опередив Республику Корея, которая, набрав 78,3 балла, уступила первое место.
Одним из главных прорывов рейтинга стала Австралия, поднявшаяся сразу на восемь позиций и занявшая третье место с 76,3 балла. Столь же значительный рывок совершили Нидерланды, которые также улучшили свое положение на восемь строчек и стали четвертыми с результатом 75,5 балла. Замкнула первую пятерку Канада — 72,9 балла, несмотря на снижение на две позиции.
Шестое место заняла Германия (72,2 балла), за ней следует Россия с результатом 71,3 балла. Лучшей среди африканских стран стал Бенин, занявший восьмое место в мире с 71,0 балла. Первую десятку также замкнули Франция (68,9 балла) и Бразилия (68,8 балла).
В отличие от рейтингов, оценивающих общую конкурентоспособность налоговых систем, GTETI сосредоточен исключительно на прозрачности. Эксперты анализируют, публикуют ли правительства исчерпывающую информацию о налоговых льготах, включая их законодательную основу, предполагаемые бюджетные потери, цели введения, круг получателей и результаты регулярной оценки эффективности.
При составлении рейтинга учитываются пять ключевых направлений:
- качество институциональной базы;
- полнота и качество отчетности;
- доступность информации для общественности;
- механизмы контроля и подотчетности;
- проведение оценок, позволяющих определить, достигают ли налоговые стимулы поставленных целей.
По мнению специалистов Global Tax Expenditures Lab, открытое раскрытие такой информации помогает правительствам, законодателям и обществу лучше понимать реальную стоимость налоговых льгот и оценивать, насколько эффективно расходуются государственные ресурсы.
Во многих странах объем налоговых расходов достигает нескольких процентов валового внутреннего продукта и сопоставим с масштабами прямых государственных расходов. При этом во многих государствах информация о подобных мерах до сих пор публикуется лишь в ограниченном объеме.
Авторы исследования подчеркнули, что повышение прозрачности отчетности способствует укреплению бюджетной дисциплины, позволяет принимать решения на основе объективных данных и помогает властям своевременно оценивать, сохраняют ли налоговые льготы свою эффективность и необходимость.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Психотерапия сегодня — один из главных инструментов не только психологической помощи, но и развития личности, повышения качества жизни и самореализации. Все больше людей обращаются к психотерапии, чтобы раскрыть свой потенциал, укрепить внутренние ресурсы, достигать поставленных целей, справляться с жизненными вызовами. Однако вопрос о том, какие факторы обеспечивают ее эффективность, до сих пор остается открытым. Успех зависит как от объективных, так и от субъективных факторов: качества психотерапевтического альянса, личности специалиста, его эмпатии, опыта, уровня мотивации и рефлексии клиента. Однако субъективные сложно измерить и предсказать. Ученая Пермского Политеха выявила и обосновала новый объективный фактор успешной психотерапии. Это открытие дает специалистам новый четкий ориентир, а также обеспечивает возможность точнее выстраивать работу с клиентом.
Инженеры «Газпром нефти» разработали установку, которая воссоздает геолого-физические условия залежей конкретного месторождения. С ее помощью специалисты подбирают оптимальные материалы для повышения эффективности добычи нефти методом гидравлического разрыва пласта.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Октября, 2014
Жены алкоголиков
4 Апреля, 2016
Топ самых дорогих серийных авто
26 Октября, 2015
Топ самых абсурдных теорий заговора
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии