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Инфографика: как Китай превратился в энергетическую сверхдержаву

За последние четыре десятилетия мировое потребление энергии пережило исторический географический сдвиг. В 1980 году развитые экономики потребляли почти две трети всей энергии в мире. Сегодня ситуация практически зеркально изменилась: около двух третей мирового энергопотребления приходится на развивающиеся страны и страны с формирующейся экономикой.

Инфографика: как Китай превратился в энергетическую сверхдержаву / © Visual Capitalist

Приведенная выше инфографика показывает, как именно Китай стал главным двигателем этой трансформации. Данные основаны на статистике Управления энергетической информации США (EIA).

В 1980 году Китай потреблял около 19 квадриллионов британских тепловых единиц (BTU, что примерно составляет 5,57 квадриллиона ватт-часов) энергии, что составляло лишь 7% мирового спроса.

К 2024 году этот показатель вырос до 171 квадриллиона BTU (примерно 50,115 квадриллиона ватт-часов), а доля страны достигла 28% мирового энергопотребления. Это сделало Китай крупнейшим потребителем энергии на планете. Такой рост напрямую связан с превращением Китая в мировую промышленную площадку, стремительной урбанизацией и ростом доходов населения. Все эти процессы требовали колоссальных энергетических ресурсов.

В 1980 году развивающиеся экономики потребляли 105 квадриллионов BTU (примерно 30,8 квадриллиона ватт-часов), или около 37% мирового объема энергии. К 2024 году этот показатель увеличился почти в четыре раза — до 394 квадриллионов BTU (115,5 квадриллиона ватт-часов), что соответствует 65% мирового потребления. Даже если исключить Китай из расчетов, остальные развивающиеся страны использовали в 2024 году 223 квадриллиона BTU (65,4 квадриллиона ватт-часов), что больше совокупного потребления всех развитых экономик мира.

Основной рост мирового спроса на энергию сегодня приходится на страны, продолжающие индустриализацию и урбанизацию, прежде всего в Азии.

Крупнейшие драйверы роста спроса: Китай, Индия, государства Юго-Восточной Азии, быстрорастущие экономики Африки и Ближнего Востока.

В развитых странах картина выглядит иначе. В 1980 году они потребляли около 176 квадриллионов BTU (примерно 51,6 квадриллиона ватт-часов), а к 2024 году этот показатель вырос лишь до 212 квадриллионов BTU (62,1 квадриллиона ватт-часов). Хотя абсолютное потребление продолжало увеличиваться, темпы роста оказались значительно ниже, чем в развивающемся мире.

Причины этого включают: повышение энергоэффективности, переход к экономике услуг, замедление роста населения и перенос части промышленного производства в страны Азии. В результате доля развитых государств в мировом энергопотреблении постепенно сокращалась.

Масштаб энергетического подъема Китая особенно хорошо виден при сравнении с другими ведущими экономиками. В 2024 году Китай потребил 171 квадриллион BTU энергии (примерно 50,115 квадриллиона ватт-часов). Для сравнения, все развитые страны мира за пределами США вместе взятые потребили 118 квадриллионов BTU (34,6 квадриллиона ватт-часов). Иными словами, один только Китай использовал значительно больше энергии, чем совокупность развитых государств, не считая Соединенных Штатов. Это наглядно демонстрирует, насколько радикально изменился баланс мирового энергопотребления с начала 1980-х годов.

Что означает этот сдвиг?

Рост Китая отражает более широкий процесс перераспределения экономической активности из развитого мира в развивающийся.

Сегодня именно развивающиеся страны: обеспечивают большую часть роста мирового ВВП, строят новую промышленную инфраструктуру, расширяют города и транспортные сети, формируют основной прирост спроса на электроэнергию, нефть, газ и возобновляемые источники энергии.

При этом Китай остается центральным элементом этой трансформации, одновременно являясь крупнейшим потребителем угля, крупнейшим производителем солнечной и ветровой энергии и одним из лидеров в развитии атомной энергетики.