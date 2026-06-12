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Рейтинг самых длинных автомагистралей
Если сложить 15 самых длинных автомагистралей мира, их суммарная длина превысит треть расстояния от Земли до Луны. На инфографике показана протяженность этих магистралей и их расположение.
Самая длинная дорога в мире расположена в Австралии. Она огибает весь материк по побережью, соединяя все крупные города. Ее протяженность составляет 14500 километров.
Азиатский маршрут AH2 потянулся от Денпасара на Бали (Индонезия) до Хосрави (Иран). Автомагистраль длиной 13177 километров пересекает 13 стран.
Северная часть Панамериканского шоссе (11500 километров) оказалась на третьем месте. Иногда Панамериканское шоссе называют самой длинной дорогой в мире, однако на ее пути оказался участок джунглей. Если два шоссе когда-то объединят, длина такой трассы составит примерно 21100 километров.
Российская Транссибирская автомагистраль попала на четвертое место. Длина дороги, протянувшейся от Санкт-Петербурга до Владивостока, превышает 11000 километров.
Между тем, суммарная протяженность всех дорог на инфографике составляет примерно 146394 километров — 38% пути от Земли до Луны (384400 километров).
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29 Января, 2015
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