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Инфографика: фармацевтические компании с самой большой капитализацией
Фармацевтический рынок — это глобальная индустрия разработки, производства и продажи не только лекарств, но и медицинских изделий, а также БАДов. На инфографике представлены топ-20 фармкомпаний мира по рыночной капитализации.
По состоянию на 1 июня 2026 года, из 20 крупнейших фармкомпаний мира 11 базируются в США. В их число вошли Eli Lilly, Johnson & Johnson, AbbVie, Merck, Amgen, Gilead Sciences, Pfizer, CVS Health, Bristol-Myers Squibb, Vertex Pharmaceuticals и Regeneron Pharmaceuticals.
Лидером фармацевтической отрасли стала Eli Lilly с капитализацией 960,9 миллиарда долларов. Ее успех во многом стал возможен благодаря популярности препаратов GLP-1 для лечения диабета и снижения веса. Ее тирзепатид продается под торговыми марками Zepbound (для лечения ожирения) и Mounjaro (для лечения сахарного диабета второго типа).
Препараты GLP-1 также стали драйвером роста и для компании Novo Nordisk. Она производит семаглутид (Ozempic и Wegovy).
Pfizer — одна из наиболее известных фармкомпаний мира — заняла в рейтинге 11-е место с капитализацией 145,7 миллиарда долларов. Во время пандемии вакцина против COVID-19 принесла компании рекордную выручку, а ее рыночная стоимость достигала примерно 300 миллиардов долларов. Однако доходы от вакцины оказались временными.
Китай — второй по величине фармацевтический рынок мира, однако китайские компании в топ-20 не попали. Также в рейтинге отсутствуют индийские компании, хотя в Индии производится около 20% всех дженериков в мире. Однако фармацевтические отрасли обеих стран ориентированы на массовое производство уже существующих лекарств, срок патентной защиты которых истек. Это позволяет компаниям продавать огромное количество препаратов, но чаще приносит меньшую прибыль. Кроме того, такие компании обычно ниже оцениваются инвесторами, чем разработчики препаратов, защищенных патентами.
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