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В Китае началось строительство крупнейшего в мире газовоза СПГ длиной 344 метра
Китайская судостроительная отрасль достигла очередного важного рубежа. Компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding, входящая в состав China State Shipbuilding Corporation (CSSC), официально приступила к строительству первого в мире и крупнейшего газовоза класса QC-Max вместимостью 271 тысяча кубометров сжиженного природного газа (СПГ).
Этот проект стал еще одним свидетельством укрепления позиций Китая в сегменте высокотехнологичного судостроения. По мнению экспертов, появление такого судна особенно важно в условиях нестабильности мировых энергетических рынков и международной торговли, когда надежность поставок СПГ приобретает первостепенное значение. Новый газовоз должен повысить устойчивость глобальной цепочки поставок и способствовать более эффективному распространению экологически чистых источников энергии по всему миру.
Новый газовоз значительно превосходит существующие суда по объему перевозимого груза. Его длина составляет 344 метра, а для хранения и транспортировки сжиженного природного газа при сверхнизких температурах используется новейшая мембранная система NO96 Super+.
По данным компании, судно сможет перевозить до 271 тысячи кубометров СПГ, что делает его крупнейшим газовозом из когда-либо построенных. Для сравнения: это на 57% больше, чем у наиболее распространенных сегодня газовозов вместимостью 174 тысячи кубометров.
Увеличенная грузоподъемность позволит перевозчикам доставлять большие объемы СПГ за меньшее количество рейсов, что существенно повысит эффективность международной торговли на дальних маршрутах. Кроме того, судно спроектировано таким образом, чтобы обслуживаться в большинстве крупных СПГ-терминалов мира, что обеспечит ему широкую географию эксплуатации.
Преимущества нового судна не ограничиваются его размерами. В его конструкции реализован ряд технологических решений, направленных на снижение расхода топлива и уменьшение воздействия на окружающую среду.
Газовоз оснащен двухтопливной силовой установкой, способной работать на различных видах топлива, что позволяет значительно повысить энергетическую эффективность. Инженеры также усовершенствовали форму корпуса, уменьшив гидродинамическое сопротивление, благодаря чему сокращаются как эксплуатационные расходы, так и объёмы вредных выбросов.
В компании Hudong-Zhonghua заявили, что судно полностью соответствует экологическим стандартам Tier III Международной морской организации (IMO), которые относятся к числу самых строгих требований для коммерческого флота.
Газовозы для перевозки СПГ считаются одними из самых сложных в техническом отношении коммерческих судов. Их создание требует передовых инженерных решений, специализированных систем хранения криогенных грузов и высокоточного производства.
В Hudong-Zhonghua подчеркивают, что достигли нынешних успехов благодаря собственным технологическим разработкам, локализации поставщиков и накопленному производственному опыту.
В настоящее время портфель заказов компании включает почти 60 газовозов СПГ, а производственные мощности расписаны вплоть до 2030 года. По суммарной грузовместимости заказанных судов компания занимает первое место в мире.
Сегодня на Китай приходится более 30% мирового строительства СПГ-газовозов, что знаменует собой завершение многолетнего периода доминирования зарубежных производителей. Эксперты рассматривают этот успех как важный этап в развитии как китайской энергетики, так и промышленности в целом.
Ожидается, что программа строительства новых газовозов поможет частично решить проблему дефицита транспортных мощностей для перевозки СПГ на фоне продолжающегося роста мирового спроса на природный газ.
Появление большего числа судов такого класса также способно укрепить международные энергетические цепочки поставок и повысить их устойчивость.
В Hudong-Zhonghua сообщили, что строительство головного судна уже началось, а его передача заказчику запланирована на 2028 год. Компания намерена завершить строительство всей серии точно в установленные сроки.
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