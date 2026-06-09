Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Axiom и Prada показали новую часть лунного скафандра для NASA

Компания Axiom Space представила дизайн еще одного элемента лунного скафандра, который она разрабатывает для NASA в партнерстве с модным домом Prada.

Axiom представила дизайн внутреннего слоя (справа) скафандра, который она разрабатывает для лунных миссий / © SpaceNews / Jeff Foust

В ходе мероприятия, состоявшегося 7 июня в магазине Prada, компании продемонстрировали «Жидкостный костюм охлаждения и вентиляции» (Liquid Cooling and Ventilation Garment, LCVG), который стал частью разрабатываемого Axiom скафандра AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit). AxEMU — это скафандр, который астронавты будут носить на поверхности Луны, начиная с миссии «Артемида IV» в 2028 году.

LCVG служит нижним бельем — внутренним слоем скафандра AxEMU, обеспечивающим охлаждение и вентиляцию. При его создании используются знания Prada в области материалов и производства одежды.

«Этот элемент находится ближе всего к телу астронавта, — отметил Рассел Ралстон, старший вице-президент Axiom по разработке космических аппаратов, подчеркнув, что LCVG подключается к системам жизнеобеспечения скафандра. — Этот элемент должен быть удобным, функциональным и повышать безопасность всего скафандра».

По сравнению с аналогичным внутренним слоем в нынешних скафандрах NASA, используемых на Международной космической станции (МКС), LCVG отличается более интегрированной конструкцией трубок для водяного охлаждения. Такая конструкция призвана повысить эффективность охлаждения.

По словам Ралстона, материал LCVG более удобен, чем в скафандрах для МКС, и здесь используются иные материалы. Этот материал также призван избежать проблем с электризацией с учетом плазменной среды на лунной поверхности.

По данным Axiom Space, работа над AxEMU идет по графику, несмотря на отчет Управления генерального инспектора NASA от апреля, в котором предупреждалось, что скафандр может быть не готов до конца десятилетия. Этот график включает поставку квалификационного образца скафандра NASA до конца текущего года, а также прототипа в следующем году, который будет испытан в космосе.

Axiom Space уже провела обширные наземные испытания скафандра, включая LCVG, — от проверки совместимости материалов, используемых в этом элементе, до того, насколько хорошо система охлаждения работает на разных людях. Представленная версия — уже третья или четвертая итерация дизайна.