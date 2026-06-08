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Китай ввел в эксплуатацию первую в мире сборную базу для вычислительных центров
В городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая официально начала работу первая в мире модульная база для вычислительных центров заводской готовности. По сравнению с традиционными объектами подобного типа новая система позволяет сократить сроки строительства почти на 70%, предлагая более эффективное и экологичное решение для развития вычислительной инфраструктуры.
Базу нередко называют «сердцем» вычислительного центра. Она выполняет функции энергетического узла и системы электроснабжения, обеспечивая стабильную и бесперебойную подачу электроэнергии для вычислительных мощностей. От надежности и эффективности ее работы напрямую зависит производительность дата-центров и вычислительных комплексов.
Конструкция, внешне напоминающая крупный контейнерный модуль, имеет длину около 53 метров и ширину 41 метр. Общая площадь объекта составляет примерно 2200 квадратных метров. По сравнению с традиционными решениями новая база требует более чем на 30% меньше земельных ресурсов, снижает совокупные затраты примерно на 20%, а расходы на строительно-монтажные работы — почти на 80%.
Одним из ключевых преимуществ системы является возможность прямого подключения к источникам возобновляемой энергии, что позволяет использовать исключительно «зеленое» электричество. Благодаря этому эксплуатационные расходы на электроэнергию могут быть снижены примерно на 30%.
В сочетании с системами накопления энергии база оснащена интеллектуальной платформой координации энергоснабжения и вычислительных нагрузок. Она в режиме реального времени сопоставляет доступные энергетические ресурсы с потребностями вычислительных систем, повышая общую эффективность работы и потенциально уменьшая стоимость вычислений.
Даже кратковременное отключение электроэнергии продолжительностью в одну-две секунды способно серьезно нарушить выполнение ресурсоемких вычислительных задач, привести к значительным финансовым потерям и негативно сказаться на стабильности работы дата-центров. Для решения этой проблемы в новой модульной базе предусмотрено несколько резервных контуров электропитания, что обеспечивает практически стопроцентную надёжность энергоснабжения.
Уже сейчас объект подключен к дата-центру, принадлежащему компании-оператору проекта. До конца текущего года планируется его внедрение в национальных кластерах обработки данных и региональных вычислительных узлах Китая.
Разработчики уверены, что новая технология станет масштабируемой, низкоуглеродной и быстро разворачиваемой моделью для создания вычислительной инфраструктуры следующего поколения, способной удовлетворить стремительно растущий спрос на мощности для искусственного интеллекта, облачных сервисов и высокопроизводительных вычислений.
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