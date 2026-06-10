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Разработчики нейросети Claude призвали к глобальной паузе в создании мощных систем искусственного интеллекта
Компания Anthropic — разработчик нейросети Claude — призвала другие компании замедлить или временно приостановить разработку передовых систем искусственного интеллекта. По мнению представителей Anthropic, ИИ-модели уже демонстрируют признаки того, что в будущем они смогут выйти из-под контроля людей.
В докладе Anthropic отмечается, что если компании замедлят разработку наиболее мощных ИИ-систем, это может принести миру пользу. Это позволит общественным институтам и исследователям в области безопасности успевать за развитием технологий.
Однако важно, чтобы к инициативе присоединились все разработчики. Если остановится кто-то один, то конкуренты просто продолжат гонку технологий. В первую очередь Anthropic говорит об одновременном участии нескольких крупных компаний и государств, прежде всего США и Китая. Помимо договоренностей необходимо разработать механизмы контроля, позволяющие убедиться, что все стороны соблюдают соглашение.
Anthropic сравнила возможные соглашения по искусственному интеллекту с договорами о контроле над ядерными вооружениями. При этом в компании отметили, что контролировать разработку искусственного интеллекта будет значительно сложнее, так как обучение моделей проще скрыть.
«Сейчас у ИИ-индустрии есть педаль газа, но нет педали тормоза», — отметил сооснователь Anthropic Джек Кларк.
Anthropic признала, что эта идея может встретить сопротивление со стороны других компаний и государств. По мнению представителей индустрии и властей США, если американские компании замедлят развитие, то они дадут стратегическое преимущество Китаю. Некоторые конкуренты и чиновники раскритиковали инициативу. Они считают, что Anthropic преувеличивает риски и хочет замедлить соперников, прикрываясь темой безопасности.
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