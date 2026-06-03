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Финляндия намерена ввести в строй уникальное хранилище ядерных отходов, рассчитанное на 100 тысяч лет

Финляндия приближается к преодолению одного из последних этапов на пути к реализации проекта, который способен изменить подход человечества к обращению с радиоактивными отходами на многие поколения вперед.

Фотография поездки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Онкало / © Flickr

Финский Центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен до конца июня опубликовать окончательное заключение по проекту Onkalo. Положительная оценка откроет путь к выдаче лицензии на эксплуатацию и приблизит начало работы объекта, строительство которого заняло десятилетия.

Хранилище расположено рядом с атомной электростанцией Олкилуото в муниципалитете Эурайоки на юго-западе Финляндии. Комплекс сооружен на глубине 430 метров в гранитном основании возрастом около 1,9 миллиарда лет. После получения разрешения он станет первым в мире действующим подземным хранилищем, предназначенным для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива.

Проект вызывает огромный международный интерес, поскольку большинство стран, использующих атомную энергетику, до сих пор хранят отработавшее топливо во временных хранилищах, продолжая искать долгосрочные решения этой проблемы.

Название Onkalo в переводе с финского означает «пещера» или «полость». Проект реализует компания Posiva, специализирующаяся на обращении с ядерными отходами.

Строительство объекта началось еще в 2004 году, а его общая стоимость сегодня оценивается примерно в один миллиард евро (более 86 миллиардов рублей). После ввода в эксплуатацию хранилище сможет принять до 6 500 тонн отработавшего ядерного топлива, образующегося на пяти действующих реакторах Финляндии.

Процесс захоронения предусматривает несколько уровней защиты. Сначала радиоактивные материалы будут помещаться в герметичные медные контейнеры, устойчивые к коррозии. Затем контейнеры опустят в специальные вертикальные шахты, пробурённые непосредственно в скальном массиве. Каждый контейнер будет окружен слоем бентонитовой глины, которая служит дополнительным защитным барьером, препятствующим проникновению воды и возможному распространению радиоактивных веществ. После заполнения тоннелей их окончательно закроют усиленными бетонными конструкциями.

По расчетам Posiva, такая система способна надежно изолировать радиоактивные материалы как минимум на протяжении 100 000 лет. В основе проекта лежит технология KBS-3 — многоступенчатая система захоронения, разработанная в Швеции и считающаяся одним из наиболее совершенных решений для долгосрочного хранения ядерных отходов.

Если STUK вынесет положительное заключение, а затем будет выдана лицензия на эксплуатацию, Onkalo сможет начать принимать отработавшее ядерное топливо уже в конце 2026 года или в начале 2027-го. Это станет историческим событием в мировой атомной энергетике и важным шагом в решении одной из самых сложных проблем, сопровождающих использование ядерной энергии.